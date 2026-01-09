La Cámpora invierte $150 millones en publicidad en redes antes de elecciones locales

Lanús Desata la Controversia: $150 Millones en Publicidad Oficial

La municipalidad de Lanús ha decidido invertir la sorprendente suma de $150 millones en publicidad digital, generando un ferviente debate en la antesala de las elecciones legislativas de 2025.

La medida, formalizada mediante el Decreto N.º 1.320, fue promulgada el 20 de mayo de 2025, bajo la gestión del intendente Julián Álvarez, del partido oficialista.

Inversión Millonaria en Publicidad Digital

Esta significativa asignación de fondos se destinará a la contratación de servicios de propaganda en redes sociales durante tres meses, justo antes de las cruciales elecciones de septiembre, donde se elegirán legisladores provinciales y concejales.

Detalles del Contrato

El contrato, al que accedió Clarín, estipula que la firma OANA S.A.S. recibe el encargo por un total de $150 millones. Este acuerdo incluye pautas en plataformas como Meta, YouTube Ads y otras plataformas programáticas, además de la creación y difusión de contenido gráfico institucional.

El Contexto Político de la Decisión

La polémica no solo radica en el monto asignado, sino también en su momento. La campaña electoral del oficialismo en la provincia de Buenos Aires, que tan favorablemente resultó para el gobernador Axel Kicillof y el intendente Álvarez, coincidió con este desembolso masivo en publicidad digital, lo que ha provocado críticas y suspicacias.

Un Proceso Administrativo Cuestionable

La decisión de adjudicación se tomó bajo la modalidad de contratación directa, permitida por la legislación municipal, lo que elude un proceso licitatorio habitual. La Secretaría de Jefatura de Gabinete del municipio fue la encargada de impulsar esta inversión, fundamentada en aspectos técnicos y administrativos.

Control del Tribunal de Cuentas

A pesar de que se dispone el envío de la documentación al Tribunal de Cuentas de la provincia, este control será posterior a la ejecución de la publicidad, lo que deja abierta la posibilidad de una revisión que podría no obstruir la gestión actual.

Más Allá de los Números

Además de la cifra millonaria, se ha filtrado información sobre la ejecución de los servicios donde OANA ha certificado la realización de la campaña durante la primera quincena de julio, marcando el ritmo de una estrategia comunicacional muy explícita y directa.

¿Una Estrategia Razonable?