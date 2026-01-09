Receta Exclusiva: ¡Descubre el Secreto de la ‘Tercera Estrella’!

La Birra Bar: La Hamburguesería Argentina que Brillará en Dubai

Un orgullo nacional: La Birra Bar, la reconocida hamburguesería de Boedo, fue seleccionada para competir en el prestigioso Dubai Burger Championship.

La Birra Bar, famosa por ofrecer «la hamburguesa más premiada del mundo», ha sido invitada a participar en el Dubai Burger Championship, un evento sin precedentes que reúne a 20 locales de todo el mundo, 15 de ellos de Emiratos Árabes Unidos y solo cinco internacionales. La competencia comenzó el jueves y promete ser un espectáculo culinario sin igual.

Un Reconocimiento Global Recientemente nombrada Marca País Argentina, La Birra Bar se destaca entre las hamburgueserías seleccionadas para este evento. Daniel y Renzo Cocchia, fundadores de la marca, se mostraron emocionados por la validación que significa estar entre las cinco hamburgueserías internacionales en un mercado tan exigente como el de Dubai.

Curaduría de Excelencia La selección no se realizó de manera convencional. Iñaki López de Viñaspre, un referente en la gastronomía internacional y fundador del grupo Sagardi, tuvo a su cargo la curaduría, posicionando el Dubai Burger Championship como un evento que reunirá a las hamburguesas más influyentes a nivel global.

Una Hamburguesa Exclusiva para la Ocasión Para dejar su huella, La Birra Bar creó una hamburguesa única, que combina un pan artesanal con un exquisito blend de carne Wagyu. Esta creación refleja la dedicación de los chefs, quienes dedicaron meses a perfeccionar cada detalle del producto.

Una Experiencia Inolvidable Los representantes de La Birra Bar compartieron sus sensaciones durante los primeros días en este escenario mundial. A pesar del cansancio del viaje, se mostraron optimistas y entusiasmados por la llegada del evento, asegurando que cada día ofrece nuevas oportunidades para destacar.

El Fervor de la Competencia La Birra Bar ya cuenta con dos premios a la mejor hamburguesa en Estados Unidos, y ahora, en un evento tan significativo como el Mundial de Fútbol de Qatar 2022, aspira a sumar una nueva estrella para Argentina.

Una Mirada al Futuro El campeonato se extenderá durante cuatro días, y el ganador será anunciado el 11 de enero. A medida que avanzan los días, La Birra Bar se prepara intensamente para seguir haciendo historia en el escenario gastronómico internacional. Su promesa de representar a Argentina con fervor permanece intacta.