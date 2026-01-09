MODO presenta nuevos pagos con Pix en Brasil

Los usuarios podrán realizar transacciones en Brasil sin necesidad de abrir cuentas bancarias en el exterior, utilizar trucos complicados o descargar apps adicionales.

MODO, la innovadora plataforma de pagos digitales de Argentina, ha lanzado una función que permitirá a los usuarios realizar pagos en Brasil a través del sistema Pix. Esta nueva opción transforma la forma en que los argentinos pueden gestionar sus gastos en el extranjero.

Facilidad en Cada Transacción

La implementación de esta funcionalidad elimina la necesidad de:

– Abrir una cuenta en el exterior

– Usar tarjetas físicas

– Manejar efectivo

– Descargar aplicaciones adicionales

Utilizando un código QR interoperable, los usuarios podrán pagar directamente desde sus aplicaciones bancarias, beneficiándose de una conversión de moneda en tiempo real.

Transacciones Simples y Rápidas

El monto será debitado de la cuenta bancaria asociada al momento de realizar el pago en cualquier comercio que acepte Pix. Este proceso asegura una experiencia rápida y práctica, eliminando las fricciones típicamente asociadas con transacciones en el extranjero.

Oportunidades para Más Usuarios

Más de 20 millones de usuarios de MODO ahora podrán operar con Pix durante sus viajes a Brasil y a otros países donde esté disponible el servicio. Esta novedad marca un gran avance para MODO, consolidándose como un jugador esencial en el ecosistema de pagos digitales.

Declaraciones de los Ejecutivos de MODO

Pablo Scoglio, SVP de Product Development de MODO, destacó: «Este lanzamiento es un paso concreto hacia la integración de los pagos en el exterior, ofreciendo a millones de personas la seguridad y simplicidad que utilizan en Argentina».

Además, subrayó que «la integración con Pix propicia una plataforma más interoperable, ampliando las posibilidades para los usuarios y transformando la innovación en experiencias reales y confiables».

Cómo Utilizar la Nueva Funcionalidad de MODO

Para realizar pagos con Pix, los usuarios deben:

– Escanear un código QR Pix o ingresar una clave Pix en cualquier comercio

– Visualizar el monto en reales y la conversión de pesos en tiempo real

– Seleccionar la cuenta bancaria desde la que desean pagar

– Confirmar la operación y recibir el comprobante de manera instantánea

– El comercio recibe la acreditación al instante

Un Mar de Oportunidades para los Viajantes Argentinos

Con Brasil como el destino internacional preferido por los argentinos, MODO destaca cómo esta solución simplifica la experiencia de viaje.

La plataforma resalta: «Ofrecer un método de pago directo desde la cuenta bancaria representa una ventaja significativa, asegurando un viaje más tranquilo y seguro sin trámites adicionales ni costos sorpresivos».

A través de esta integración, MODO reafirma su compromiso de promover la interoperabilidad regional, facilitando experiencias de pago simples y seguras tanto para los argentinos dentro como fuera del país.