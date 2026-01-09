El Folklore Patagónico Viaja a Córdoba: La Academia El Trébol Aspira a la Final del Pre Cosquín

Un grupo de 22 talentosos bailarines de la Escuela de Danzas Folclóricas "El Trébol" se prepara para representar a su ciudad en uno de los eventos más destacados del folklore argentino.

La Escuela de Danzas Folclóricas «El Trébol» de Comodoro Rivadavia se encuentra en plena preparación para el Pre-Cosquín 2026. A pesar de los retos económicos, la pasión por el arte y la solidaridad entre artistas locales han logrado unir esfuerzos para realizar este significativo viaje a Córdoba.

Preparativos y Superación de Obstáculos

Leandro Campillay, director de la escuela, lidera esta delegación de 22 bailarines que mostrarán su arte en el emblemático escenario Atahualpa Yupanqui en enero. Campillay compartió que la participación fue posible gracias a recursos propios y una labor colectiva que permitió reducir costos mediante la colaboración con otros grupos de la región, como el Ballet Amancay y el grupo de malambo Gaullerios.

Unión Regional para Impulsar el Folklore

“Este año fue complicado en términos económicos, no contamos con el apoyo habitual y tuvimos que esforzarnos mucho”, comentó el director. Candillay también destacó que las conexiones establecidas en certámenes anteriores facilitaron la colaboración, creando una unión que refuerza el potencial de la danza en el sur argentino.

Las Obras que Dejarán Huella

El grupo llega a este certamen tras clasificarse en un evento realizado en Puerto Pirámides, marcando su tercer acceso consecutivo al Pre-Cosquín. La delegación presentará dos coreografías: «En tiempo de esquila», una homenaje a la zafra lanera, y «Mapucurú (La tierra del viento)», que rinde tribute al emblemático Cerro Chenque y a la biodiversidad de la zona. Cada actuación debe ajustarse a un tiempo máximo de 10 minutos, según las reglas del certamen.

Fechas Clave y Oportunidades de Avance

Las presentaciones están programadas para los días 11 y 12 de enero, con la posibilidad de una nueva ronda el 17 y 18 si avanzan en la competencia. “A pesar de la distancia de las áreas más competitivas, estamos llenos de entusiasmo y queremos dejar a Comodoro en lo más alto”, expresó Campillay.

Sigue el Viaje en Vivo

Las actuaciones se podrán seguir en tiempo real a través del canal oficial de YouTube del Pre-Cosquín 2026, y la escuela mantendrá a su comunidad informada sobre el progreso del grupo a través de sus redes sociales. Con un fuerte compromiso por la cultura y el folklore, Comodoro Rivadavia se prepara para dejar una huella imborrable en este prestigioso certamen.