Trump afirma haber cancelado segunda ola de ataques contra Venezuela

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha sorprendido al declarar que decidió cancelar una segunda ronda de ataques militares contra Venezuela, debido a la colaboración del país sudamericano en temas de infraestructura petrolera y la liberación de prisioneros políticos.

Trump expresó en redes sociales que, en reconocimiento a la liberación de “grandes cantidades” de detenidos por parte del gobierno de Caracas, se ha optado por la paz. Aseguró que la cooperación entre EE. UU. y Venezuela está mejorando y es beneficiosa para la reconstrucción de su infraestructura energética.

Decisión Impulsada por Gestos de Paz en Venezuela

“Este es un gesto muy importante e inteligente”, afirmó Trump. “Estamos trabajando bien juntos, especialmente en la modernización de su infraestructura de petróleo y gas. Por esto, he cancelado la segunda ola de ataques, que parece que no será necesaria”, añadió.

Permanencia de la Armada en el Caribe

A pesar de la cancelación de los ataques, Trump mencionó que la flota naval estadounidense en el Caribe seguirá activa, manteniendo la capacidad de responder rápidamente si fuera necesario. “Todos los barcos se quedarán en su lugar por razones de seguridad”, explicó el mandatario.

Incautación de Buques y Negociaciones de Petróleo

La armada norteamericana llevó a cabo la incautación de un quinto buque de petróleo en el Caribe, mientras Trump comentaba sobre la venta de hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano a empresas estadounidenses. “Ahora tienen total seguridad; están tratando con nosotros directamente”, enfatizó en un encuentro con ejecutivos del sector petrolero.

Avances en Relaciones Diplomáticas

El gobierno venezolano confirmó la llegada de una delegación diplomática de EE. UU. para realizar evaluaciones técnicas, en lo que podría ser el inicio de la restauración de las misiones diplomáticas en ambos países. Desde 2019, la embajada estadounidense no cuenta con diplomáticos tras la controvertida declaración de Nicolás Maduro como presidente ilegítimo.

Liberaciones Controversiales y Perspectivas Futuras

La reciente liberación de prisioneros políticos ha sido motivo de debate. Aunque el gobierno venezolano anunció la excarcelación de un número significativo de detenidos, grupos defensores de derechos humanos solo han confirmado la liberación de un pequeño grupo. En el marco de un contexto tensionado, el ex candidato opositor Enrique Márquez celebró su salida de prisión, compartiendo su alegría en redes sociales.

Posibles Reuniones con Líderes de la Oposición

Trump planea reunirse con la líder opositora María Corina Machado, con quien no había tenido contacto desde que ella ganó el Premio Nobel de la Paz. En un reciente intercambio, Trump se mostró optimista sobre la situación política de Venezuela, sugiriendo que el futuro del país podría estar en un nuevo rumbo tras su intervención.

Implicaciones Regionales y Seguridad

En un giro adicional, el presidente colombiano, Gustavo Petro, reveló que Trump mencionó la posibilidad de llevar a cabo operaciones militares en Colombia relacionadas con grupos insurgentes, lo que podría afectar aún más la ya complicada situación de seguridad en la región.

Mientras tanto, las tensiones continúan en el ambiente político internacional, dejando a muchos en un estado de expectante incertidumbre sobre los próximos pasos de ambas naciones.