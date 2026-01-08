La CGT busca frenar la reforma laboral de Milei: negociaciones con senadores clave

La Confederación General del Trabajo (CGT) permanece activa en su lucha contra la reforma laboral impulsada por el presidente Javier Milei. A pesar del receso veraniego, la central obrera busca frenar esta propuesta que, según ellos, amenazaría su poder y recursos.

Estrategias Políticas de la CGT

En un contexto de inactividad legislativa, la CGT ha centrado sus esfuerzos en establecer contactos con importantes sectores del arco parlamentario. Buscan aliados en el radicalismo, representantes provinciales y ciertos segmentos del peronismo que no están alineados con la facción kirchnerista. Este enfoque estratégico podría ser clave para alcanzar una respuesta favorable.

Negociaciones lideradas por líderes sindicales

Cristian Jerónimo y Jorge Sola, de los sindicatos del vidrio y del seguro respectivamente, están al frente de estas negociaciones. En contraste, Jorge Argüello, secretario general de Camioneros, refleja una postura más dura en las dinámicas internas de la CGT.

Suspensión del Debate Legislativ

El avanzado debate legislativo sobre la reforma laboral ha sido postergado para febrero, tras la reciente discusión sobre el Presupuesto 2026 en la cámara baja. Esta pausa se interpreta como una victoria inicial para la CGT y le da tiempo para fortalecer su posición entre los senadores.

Recomendaciones a la Comisión Técnica

A partir del 16 de enero se establecerá una comisión técnica en el Senado para examinar las preocupaciones del sector sindical y empresarial. Esto permitirá discutir modificaciones en el proyecto antes de su nueva presentación el 10 de febrero.

Críticas a la Reforma Laboral

La CGT ha expresado su desacuerdo con varios aspectos de la reforma, incluidos cambios en las indemnizaciones y la regulación de la actividad gremial. Estas enmiendas se consideran perjudiciales para sus funciones de mediación laboral.

Interacciones con Legisladores Clave

Las conversaciones están en marcha con legisladores como Flavia Royón, Alejandra Vigo y Mauricio «Camau» Espínola, entre otros. La CGT busca asegurar entre siete y ocho votos para desactivar las cláusulas más controversiales del proyecto.

La Respuesta del Gobierno

Por su parte, el oficialismo, bajo la conducción de Diego Santilli, buscará reforzar su apoyo entre los gobernadores para avanzar con el proyecto. Mientras tanto, la presidenta del bloque oficialista, Patricia Bullrich, se prepara para reanudar las reuniones en el Senado.

Confrontación interna y externa

Dentro de la CGT se vislumbran tensiones sobre la estrategia a seguir, con una facción que prefiere el diálogo, mientras que otra sostiene la necesidad de una respuesta más estricta ante la reforma. Este cruce de posturas podría definir el camino a seguir en el futuro cercano.