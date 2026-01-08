Falleció Fats Fernández, ícono del jazz y «trompetista de Buenos Aires»

La escena musical argentina despide a una de sus leyendas: Fats Fernández, un trompetista que dejó una huella imborrable en el jazz. Con 88 años, su legado perdurará en cada nota que interpretó.

Una Carrera Brillante desde La Boca

Nacido en La Boca, Fats Fernández disfrutó de una trayectoria que abarcó casi seis décadas. Durante este tiempo, brilló en numerosas orquestas y tuvo el privilegio de compartir escenario con gigantes del jazz como Roy Eldridge, Lionel Hampton, Ray Charles, Mel Lewis, Gato Barbieri y Paquito D’Rivera.

Maestro del Bebop y la Tradición

Comenzando su camino en el mundo del hot jazz, su evolución lo llevó a explorar el Swing y a consolidarse como una figura clave del bebop. A lo largo de su carrera, Fats no solo destacó por su virtuosismo, sino también por su dedicación a la enseñanza. Formó una verdadera escuela de trompetistas, transmitiendo su pasión y técnica a las nuevas generaciones.

Una Fusión Única de Jazz y Tango

Fats Fernández supo fusionar su amor por el jazz con el tango, creando un sonido único que capturó la esencia de Buenos Aires. Su interpretación no solo reflejó su maestría técnica, sino también su profundo entendimiento de la música, influenciada por leyendas como Louis Armstrong.

Un Legado que Trasciende Generaciones

Su partida deja un vacío en el mundo del jazz argentino, pero su legado seguirá vivo en cada trompetista que inspire. Fats Fernández no solo fue un músico excepcional; fue un embajador del jazz que hizo vibrar el corazón de Buenos Aires con cada acorde.