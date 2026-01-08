Precios de nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – Jueves 8 de enero de 2026

Aumento de Precios de Combustibles: ¿Cuánto Pagarás a partir de enero de 2026?
El Gobierno Nacional ha decidido implementar un ajuste en los impuestos que gravan los combustibles, lo que provocará un nuevo aumento en los precios del combustible, efectivo desde el 1° de enero de 2026. Descubrí cuánto costará la nafta y el gasoil en Buenos Aires y otras provincias.
Aumento en los Impuestos de Combustibles
La reciente medida afecta al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), lo que se traduce en un aumento de precios en las estaciones de servicio a nivel nacional. Este ajuste fue formalizado mediante el Decreto 929/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.
Precios de Combustibles en Buenos Aires
A continuación, se presenta el cuadro tarifario actualizado de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, válido para el jueves 8 de enero:
YPF
Nafta Súper: $1.606 por litro
Infinia (Premium): $1.822 por litro
GNC: $550 por metro cúbico
Infinia Diesel: $1.800 por litro
Diesel 500: $1.603 por litro
Shell
Nafta Súper: $1.665 por litro
V-Power Nafta: $1.941 por litro
GNC: $549,90 por metro cúbico
Evolux Diesel: $1.669 por litro
V-Power Diesel: $1.934 por litro
Axion Energy
Axion Súper: $1.637 por litro
Quantium: $1.949 por litro
GNC: $629 por metro cúbico
Axion Diesel X10: $1.742 por litro
Quantium Diesel X10: $1.919 por litro
Puma
Nafta Súper: $1.581 por litro
Max Premium: $1.820 por litro
GNC: $497 por metro cúbico
Puma Diesel: $1.632 por litro
Ion Puma Diesel: $1.889 por litro
Impacto de la Medida en la Economía
El Poder Ejecutivo ha decidido postergar parte del ajuste pendiente hasta febrero de 2026. Esta decisión busca mitigar el impacto en la inflación y fomentar un crecimiento económico sostenible, tal como se menciona en los considerandos del decreto.