Precios de nafta en Buenos Aires: YPF, Puma, Shell y Axion – Jueves 8 de enero de 2026

El Gobierno Nacional ha decidido implementar un ajuste en los impuestos que gravan los combustibles, lo que provocará un nuevo aumento en los precios del combustible, efectivo desde el 1° de enero de 2026. Descubrí cuánto costará la nafta y el gasoil en Buenos Aires y otras provincias.

Aumento en los Impuestos de Combustibles

La reciente medida afecta al Impuesto sobre los Combustibles Líquidos (ICL) y al Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC), lo que se traduce en un aumento de precios en las estaciones de servicio a nivel nacional. Este ajuste fue formalizado mediante el Decreto 929/2025, firmado por el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete Manuel Adorni.

Precios de Combustibles en Buenos Aires

A continuación, se presenta el cuadro tarifario actualizado de las principales compañías en la Ciudad de Buenos Aires, válido para el jueves 8 de enero:

YPF

Nafta Súper: $1.606 por litro

Infinia (Premium): $1.822 por litro

GNC: $550 por metro cúbico

Infinia Diesel: $1.800 por litro

Diesel 500: $1.603 por litro

Shell

Nafta Súper: $1.665 por litro

V-Power Nafta: $1.941 por litro

GNC: $549,90 por metro cúbico

Evolux Diesel: $1.669 por litro

V-Power Diesel: $1.934 por litro

Axion Energy

Axion Súper: $1.637 por litro

Quantium: $1.949 por litro

GNC: $629 por metro cúbico

Axion Diesel X10: $1.742 por litro

Quantium Diesel X10: $1.919 por litro

Puma

Nafta Súper: $1.581 por litro

Max Premium: $1.820 por litro

GNC: $497 por metro cúbico

Puma Diesel: $1.632 por litro

Ion Puma Diesel: $1.889 por litro

Impacto de la Medida en la Economía

El Poder Ejecutivo ha decidido postergar parte del ajuste pendiente hasta febrero de 2026. Esta decisión busca mitigar el impacto en la inflación y fomentar un crecimiento económico sostenible, tal como se menciona en los considerandos del decreto.