¡Descubre las Mejores Ofertas en Alquiler y Alimentación!

El sutil encanto de Florianópolis, con su mezcla de cultura argentina y brasileña, atrae a millones de turistas. Este 2026 promete ser un verano inolvidable, repleto de sol y buenas olas.

Un Verano de Récords

Las autoridades de Santa Catarina anticipan la llegada de más de 3 millones de turistas, quienes encontrarán un destino vibrante con acentos argentinos resonando en sus playas.

Precios Accesibles y Alta Calidad

La búsqueda de alternativas al alto costo de la Costa Atlántica ha llevado a muchos a optar por Florianópolis. Con sus playas de arena blanca y precios competitivos en alojamiento y alimentación, es la opción predilecta este verano.

Facilidades de Pago

La experiencia de los argentinos se ve facilitada por la adaptación de los locales a sistemas de pago modernos. “No necesité cambiar ni comprar reales, todo se puede pagar con billeteras digitales”, comenta Tomás Fragueiro, un turista que viajó con su familia.

El Alojamiento es Clave

El coste del alojamiento es uno de los principales atractivos de Florianópolis. Alquilar un departamento frente al mar resulta más económico que en otros destinos. Tomás destaca: “Alquilamos un departamento a solo 20 metros de la playa por $280.000 diarios para cuatro personas”.

Cifras que Asombran

El auge turístico está respaldado por estadísticas: los hoteles locales operan al 90% de su capacidad, con perspectivas de aumentar aún más la afluencia de turistas. “La ciudad no para de crecer en popularidad”, aseguran desde el gobierno.

Gastronomía Atractiva

Los turistas también disfrutan de una excelente propuesta gastronómica. En Florianópolis, comer es un deleite sin que el bolsillo sufra. “Comimos cuatro personas por 200 reales, incluyendo abundantes mariscos y bebida”, dice Tomás con satisfacción.

Precios Comparativos

Los precios en la playa son significativamente más bajos que en la Costa Atlántica. Una caipirinha cuesta $7.000 y una hamburguesa en Canasvieiras ronda los $14.000, destacando la relación calidad-precio que elige el viajero argentino.

Crecimiento Único en el Turismo Argentino

Los datos de las agencias muestran que Florianópolis ha visto un crecimiento del 173% en comparación con 2021. “Los argentinos priorizan las experiencias de viaje y buscan las mejores formas de financiar sus pasiones”, afirma Paula Cristi de Despegar.

Una Experiencia Inigualable

Con atractivos como playas con sombrillas y mesas sin costo adicional, la isla brasileña continúa siendo un destino irresistible para los turistas argentinos, combinando descanso y diversión.