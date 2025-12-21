La City evalúa si es buen momento para invertir

Con un rendimiento competitivo en el mercado, el Bonar 2029 (AN29) capta la atención de los inversores. ¿Deberías apostar por este nuevo bono o arriesgarte con las opciones tradicionales?

Rendimiento del Bonar 2029 y su impacto en el mercado

El Bonar 2029 (AN29) ha mostrado rendimientos similares a los bonos más tradicionales. Este ajuste se produjo tras un aumento en el valor de los bonos soberanos en dólares, que, gracias a noticias favorables, han visto una reducción significativa en sus rendimientos. Como resultado, el riesgo país ha caído por debajo de los 600 puntos básicos.

La evolución del Bonar 2029

A pesar de su crecimiento, el rendimiento del AN29 ha aumentado ligeramente, pasando del 9,26% inicial a poco más del 9,5%. Comparado con bonos establecidos como el AL30, que también es parte de la curva corta, este nuevo instrumento representa una opción más arriesgada.

¿AN29 o bonos tradicionales? La opinión de los expertos

El análisis de la situación revela que las preferencias varían entre los expertos. Gustavo Neffa, de Research for Traders, destaca que el AN29 funciona bajo un esquema ‘bullet’, donde el capital se devuelve en su totalidad al vencimiento. Esto contrasta con bonos como el AL30, que ofrecen pagos semestrales. Neffa sugiere que, para aquellos que buscan retornos inmediatos, los títulos tradicionales son más atractivos.

Consideraciones de volatilidad entre los bonos

José Ignacio Bano, asesor financiero, señala que el AN29 tiene una duración mucho más alta, lo que podría implicar una mayor volatilidad. Por lo tanto, cambios en el riesgo país influenciarían más al AN29 que al AL30. Aun así, Bano prefiere los bonos tradicionales, que han mostrado mayor capacidad de reacción ante noticias positivas.

Ventajas del Bonar 2029 y su lugar en el mercado

Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, indica que el AN29 podría ofrecer un potencial alcista mayor y un atractivo que podría superar a otros bonos tradicionales. Sin embargo, destaca que su liquidez es limitada, lo cual podría ser un inconveniente para algunos inversores.

El atractivo de los bonos tradicionales

Auxtin Maquieyra, de Sailing Inversiones, argumenta que los bonos como el AL30 brindan un flujo de ingresos más constante y favorable, capturando significativamente más del capital invertido en los próximos años. Esto resalta la importancia de la estrategia de inversión y la tolerancia al riesgo de cada individuo.