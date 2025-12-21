El PRO pide a la Justicia anular la designación de autoridades en la AGN

El bloque PRO en la Cámara de Diputados ha presentado un pedido de nulidad que cuestiona la reciente designación de los nuevos miembros de la Auditoría General de la Nación, acusando un acuerdo irregular entre La Libertad Avanza y el kirchnerismo. La controversia surge tras una votación que generó sospechas sobre la transparencia del proceso.

La Controversia en la Auditoría General de la Nación

Cristian Ritondo, líder del bloque PRO, ha interpuesto una acción de amparo solicitando la nulidad de las designaciones de Rita Mónica Almada, Juan Ignacio Forlón y Cinthia Pamela Calletti como autoridades de la AGN. Según Ritondo, estas decisiones se tomaron en medio de un acuerdo poco claro entre partidos, omitiendo el temario previamente establecido para la sesión.

Detalles de la Designación y las Acusaciones

La designación de los representantes de la AGN se realizó tras la votación del Presupuesto 2026. El oficialismo y el peronismo se unieron para elegir a los tres nuevos integrantes del organismo, que estaba acéfalo desde marzo. La Libertad Avanza propuso a la libertaria Rita Mónica Almada y cedió un puesto a la ex diputada Pamela Calletti, quien recibe el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz. Por su parte, el kirchnerismo respaldó a Juan Forlón y a Calletti.

Irregularidades en el Proceso

En su recurso, Ritondo explicó que el diputado Gabriel Bornoroni tomó la palabra a las 2:55 a.m., sin especificar su moción y durante un periodo de escasa visibilidad pública. Esto, según el PRO, violó los procedimientos establecidos, ya que la Cámara estaba convocada para tratar un temario específico, limitado por el Poder Ejecutivo.

Reacción del PRO y Denuncias de Violaciones Constitucionales

El bloque PRO ha denunciado la situación como una «grave violación» a la Constitución, alegando que las designaciones realizadas en ese contexto son «nulas de nulidad absoluta». Ritondo advirtió que continuar con estas designaciones outside de lo acordado no fortalece el sistema de control del Estado, sino que lo debilita.

Implicaciones de los Acontecimientos

El PRO se ha comprometido a llevar la situación a la Justicia, enfatizando que la falta de respeto a los procedimientos es responsabilidad de La Libertad Avanza y del presidente de la Cámara. En este clima tenso, la decisión del juzgado que abordará el recurso de amparo se estará sorteando este lunes.