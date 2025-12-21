Mi Heroína: Un Testimonio de Valor Inigualable

La comunidad y los seguidores de George Clooney lamentan la muerte de su hermana mayor, Adelia "Ada" Zeidler, quien falleció a los 65 años tras una valiente batalla contra el cáncer. Su hermano la recuerda con un mensaje conmovedor que resalta su valor y fortaleza.

Una Vida Dedicada al Amor y la Enseñanza

Adelia Zeidler, conocida como «Ada», trabajó durante años como docente de arte en Augusta, Kentucky, donde residía hasta sus últimos días. La noticia de su fallecimiento el viernes se conoció a través de su obituario, que indica que partió «en paz y rodeada de sus seres queridos» en St. Elizabeth Healthcare, en Edgewood.

Un Homenaje Emotivo de George Clooney

El actor expresó su dolor con palabras que reflejan el profundo vínculo que compartían. «Mi hermana, Ada, fue mi heroína. Enfrentó el cáncer con coraje y humor. Nunca conocí a alguien tan valiente. Amal y yo la extrañaremos terriblemente”, compartió Clooney en un comunicado que fue destacado por la revista People.

Raíces y Legado Familiar

Nacida en mayo de 1960, Ada fue nombrada en honor a su abuela. Hija del periodista y presentador Nick Clooney y de la escritora Nina Bruce Warren, decidió permanecer en la sombra de la fama que su hermano cosechaba. A pesar de ello, cultivó un lazo muy cercano con él a lo largo de los años.

Un Amor que Trasciende

Ada contrajo matrimonio con Norman Zeidler, un capitán retirado del ejército, en 1987, ceremonia en la que su hermano George tuvo un papel especial leyendo pasajes bíblicos. La pareja tuvo dos hijos y compartió su vida hasta el fallecimiento de Norman en 2004, a causa de un infarto.

Un Legado de Humildad y Compasión

Reconocida por su humildad y dedicación, Ada nunca buscó beneficiarse del éxito de su hermano y se convirtió en una figura querida dentro de su comunidad. Su compromiso como educadora dejó una huella imborrable en quienes la conocieron.

Despedida y Recuerdos

En honor a Ada, su familia realizará una misa fúnebre en la Iglesia Católica St. Patrick en Maysville, Kentucky. Para perpetuar su legado, invitan a quienes deseen rendir homenaje a hacer donaciones en su memoria a la Biblioteca Memorial Knoedler en Augusta.