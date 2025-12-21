domingo, diciembre 21, 2025
InicioSociedadGeneral Paz: Choque múltiple con caballos en la avenida que necesitaron ser...
Sociedad

General Paz: Choque múltiple con caballos en la avenida que necesitaron ser rescatados

sitiosargentina
By sitiosargentina
0
3

Impactante Accidente en la General Paz: Siete Caballos Rescatados

Un insólito accidente en la General Paz dejó a varios vehículos involucrados, pero lo más sorprendente fue el rescate de siete caballos que viajaban en un tráiler. Todos los involucrados, tanto humanos como equinos, resultaron con lesiones leves.

Detalles del Accidente

En la madrugada del domingo, alrededor de las 4:40, se produjo una serie de colisiones en esta transitada vía. Un primer choque entre una camioneta y un vehículo utilitario desencadenó una cadena de eventos que terminó con otra camioneta, que transportaba un tráiler con caballos, colisionando con los otros dos autos. La camioneta, gravemente dañada, requirió un operativo especial para bajar a los caballos, lo que impactó temporalmente en el flujo del tránsito.

El Operativo de Rescate

El tráiler transportaba a los caballos, aunque no se especificó su raza o propósito, ya fuese para carreras o para polo. Tras el accidente, se dispuso de un equipo para trasladar a los animales a otro vehículo, lo que obligó a cerrar la vía temporalmente. Afortunadamente, el incidente ocurrió en un domingo temprano, por lo que el impacto en el tráfico fue relativamente bajo.

Estado de los Involucrados

En la escena, personal del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME) brindó asistencia a los heridos. El conductor del vehículo utilitario sufrió un politraumatismo y fue trasladado al Hospital Santojanni, mientras que otros ocupantes recibieron atención por lesiones menores. La camioneta, una Volkswagen Amarok blanca, quedó marcada por el fuerte impacto, con el capó levantado y el parabrisas roto.

Imágenes del Accidente

Choque en la Gral Paz 21122025

El primer choque, que inició esta serie de eventos desafortunados, reflejó la importancia de la seguridad vial y la atención necesaria en cabezas de tráfico como la General Paz.

Choque en la Gral Paz 21122025
El compromiso de las autoridades y los servicios de emergencia fue crucial en la atención a los afectados tras el siniestro.

Artículo anterior
Fallece a los 105 años Ira ‘Ike’ Schab, uno de los últimos sobrevivientes de Pearl Harbor
Artículo siguiente
Mi Heroína: Un Testimonio de Valor Inigualable
sitiosargentina
sitiosargentinahttps://www.sitiosargentina.com.ar
RELATED ARTICLES
- Advertisment -

Most Popular

Cargar más

Recent Comments