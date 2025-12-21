Fallece a los 105 años Ira ‘Ike’ Schab, uno de los últimos sobrevivientes de Pearl Harbor

El mundo se despide de Ira “Ike” Schab, un valiente veterano de la Segunda Guerra Mundial, quien conmemora dramatizados eventos históricos y deja un legado imborrable.

Un Héroe que Partido en Paz

Ira “Ike” Schab, uno de los últimos sobrevivientes del ataque japonés a Pearl Harbor en 1941, falleció este sábado a los 105 años. Su deceso fue confirmado por el USS Arizona Memorial, un lugar de homenaje para los militares que perdieron la vida durante ese trágico evento del 7 de diciembre de 1941.

Schab dejó este mundo rodeado de su familia en su hogar en Oregón, escuchando música swing, un detalle que evoca sus recuerdos como marinero de la Armada en tiempos de guerra.

El Impacto del Ataque y la Contribución de Schab

El ataque a Pearl Harbor dejó más de 2,400 soldados estadounidenses sin vida, marcando el ingreso oficial de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Tras el ataque, Schab, que se encontraba a bordo del USS Dobbin, recordó el caos y el miedo vivido aquella mañana, ofreciéndole municiones a los artilleros en medio del bombardeo.

Recuerdos de un Día que Cambió la Historia

Schab tenía 21 años en ese momento y quería pasar el día con su hermano, que servía en una estación de radio naval cercana. En una entrevista de 2023, evocó la incertidumbre y el temor que sintieron durante el ataque: “No sabíamos qué esperar. Sabíamos que, si algo nos sucedía, eso sería el final”.

Un Legado Duradero

A lo largo de la guerra, Schab participó en diversas operaciones en el Pacífico, incluyendo la participación en las Islas Marianas y Okinawa. Tras el conflicto, se convirtió en ingeniero eléctrico y fue parte del programa espacial Apolo, colaborando en los viajes que llevaron a los astronautas estadounidenses a la luna. Su legado también incluye a su hijo, quien se retiró como comandante de la Armada.

Homenajes y Reflexiones

La memoria de Schab vivió en las ceremonias anuales en Pearl Harbor; un tributo que consideraba esencial para rendir homenaje a aquellos que no lograron sobrevivir. En 2022, durante una de estas ceremonias, instó al público a reconocer el sacrificio de todos los que sirvieron: “Ellos hicieron un trabajo increíble”, expresó con orgullo.