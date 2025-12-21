Presentan una innovadora moto urbana en Argentina

La icónica marca británica Triumph acaba de lanzar su última joya sobre dos ruedas, la Tiger Sport 800, en una presentación simultánea en ocho concesionarios de diversas provincias de Argentina. Un paso más en la creciente oferta de motos que domina el mercado.

Triumph, bajo la representación del Grupo Corven en Argentina, ha visto un notable crecimiento en su participación de mercado, incrementándose en un 250% en 2025 en comparación con el año anterior. Además, triplicaron su volumen de ventas con la introducción de ocho nuevos modelos y renovaciones significativas.

Un Motor Potente y Versátil

La nueva Tiger Sport 800 se presenta como una moto que combina a la perfección el dinamismo deportivo con la capacidad para largas travesías. Su motor tricilíndrico de 800 cc, refrigerado por líquido, ofrece una potencia de 115 CV a 10.750 rpm y un par motor de 84 Nm a 8.500 rpm, destacándose por su rendimiento en el rango medio.

Motor tricilíndrico de 800 cc con 115 CV y 84 Nm de torque

Diseño y Ergonomía en Cada Detalle

Este modelo tiene unas dimensiones de 2073 mm de largo, 828 mm de ancho y 1386 mm de alto, con una altura del asiento de 835 mm y una distancia entre ejes de 1422 mm. Con un peso de 214 kg y un tanque de 18,6 litros, la Tiger Sport 800 está diseñada para ofrecer comodidad en viajes largos.

Tanque con capacidad de 18,6 litros

Tecnología de Punta para una Experiencia Superior

Equipado con una caja de cambios de seis velocidades y el Triumph Shift Assist, la Tiger Sport 800 incluye un escape de acero inoxidable con silenciador lateral. Su chasis de acero tubular se complementa con suspensiones Showa ajustables y frenos radiales de alto rendimiento.

Suspensiones Showa ajustables para un mejor manejo

La moto cuenta con iluminación full-LED y un panel de instrumentos LCD TFT que incluye conectividad Bluetooth a través de My Triumph. También dispone de un acelerador electrónico, control de tracción desconectable y un sistema ABS optimizado para curvas, además de varios modos de conducción: Sport, Road y Rain.

Panel de instrumentos LCD TFT y conectividad avanzada

Detalles Finales de la Oferta

La Tiger Sport 800 llega al mercado argentino en el atractivo color Sapphire Black, con un precio de lanzamiento de US$23.000 y una garantía de dos años sin límite de kilometraje. Su eficiencia se destaca con un consumo de solo 4,7 litros cada 100 km.

Lanzamiento a un precio de US$23.000

Durante la presentación, Juan Pablo Balzano, responsable de Triumph en Argentina, resaltó: “El motor tricilíndrico entrega la potencia y las sensaciones que buscan los motociclistas, tanto en la ciudad como en escapadas de fin de semana”.