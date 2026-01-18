¡La Ciudad Celebra! Primera Bienal de la Historieta en Marzo

La primera Bienal de Historieta de Buenos Aires se acerca y promete ser un evento inolvidable que revaloriza la rica tradición del cómic en Argentina.

Durante el mes de marzo, la Ciudad de Buenos Aires se transformará en el epicentro de la historieta con la presentación de la primera Bienal de Historieta de Buenos Aires 2026. Este evento busca festejar y consolidar la identidad de la historieta argentina, un género que ha dejado una huella profunda en la cultura global, atrayendo a autores, editores y entusiastas de todas partes.

Evento Inaugural en la Casa de la Cultura

La inauguración oficial se llevará a cabo mañana a las 19 en la emblemática Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575. La ceremonia contará con la presencia de la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes, y destacadas personalidades del ámbito literario y artístico.

Un Padrino de Lujo

Martín Ramón asumirá la dirección artística de la Bienal, que contará con la figura del reconocido historietista José Muñoz como padrino oficial. Muñoz es considerado uno de los más importantes exponentes de la historieta argentina a nivel mundial, siendo el único artista de habla hispana en recibir el prestigioso Grand Prix en el Festival de Angoulême, Francia.

Su participación en el evento no solo rinde homenaje a sus obras clásicas como Alack Sinner y El bar de Joe, sino que también establece un puente vital con nuevas generaciones de creadores que están ampliando los horizontes del género.

Actividades Previas: Un Preámbulo Cultural

Como anticipación a la Bienal, la ciudad ofrecerá diversas actividades en febrero bajo el ciclo “Cultura de Verano”. Estas incluirán clases magistrales de destacados autores como Salvador Sanz, Powerpaola y Diego Agrimbau, quienes brindarán tutorías para jóvenes dibujantes en el subsuelo de la Casa de la Cultura, durante la segunda quincena del mes.

Intervenciones Creativas y Presentaciones de Proyectos

Además, se organizará una intervención artística en vivo, donde se dibujará en páginas de gran tamaño en lugares icónicos como el Planetario y el Teatro 25 de Mayo. Durante la primera semana de marzo, se presentarán portfolios y proyectos de historieta para futuras editoriales, en un evento coordinado por Paula Boffo y Jules Mamone.