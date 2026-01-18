Argentina supera a Brasil, Chile y Uruguay en inflación

En diciembre, la inflación en Argentina volvió a desbordarse, registrando un incremento del 2,8%. Este aumento marca el séptimo mes consecutivo de aceleración en los precios, subrayando la complejidad de la economía nacional.

El reciente repunte de precios dejó a Argentina en el segundo lugar en la lista de los países con mayor inflación de la región, solo superada por Venezuela. A pesar de esta situación, el presidente Javier Milei se mostró optimista, señalando que la inflación acumulada en 2025 alcanzó el 31,5%, la cifra más baja en ocho años.

Comparativa Internacional y Contexto Regional

Aunque el dato puede parecer alentador en comparación con los años previos, el incremento de diciembre exige una revisión cuidadosa. En Brasil, por ejemplo, la inflación del 2025 apenas superó el 4,2%, con un aumento del 0,3% en diciembre bajo el gobierno de Luiz Inácio “Lula” Da Silva. Esta cifra se encuentra dentro de los parámetros establecidos por el Banco Central brasileño.

Valores Bajos en Países Vecinos

Chile y Uruguay también cerraron el año con cifras de inflación controladas, de 3,5% y 3,6%, respectivamente. Estos niveles representan los más bajos en cinco y 24 años, contrastando drásticamente con la situación argentina.

Reacción del Banco Central y el Tesoro

En un intento por controlar la inestabilidad, el Banco Central de Argentina vendió aproximadamente 1.100 millones de dólares en un mes, mientras que el Tesoro desembolsó cerca de 2.650 millones. El fortalecimiento de la moneda fue insuficiente, ya que el dólar se disparó casi un 15% en apenas unos meses.

Incertidumbre Económica para el Futuro

La inflación promedio en el último trimestre del año fue del 2,6%, con un aumento constante que inquieta. Más preocupante aún es el aumento en el IPC núcleo, que indica una inflación más persistente y menos susceptible a la volatilidad del mercado. Los economistas advierten que este componente inercial podría intensificarse en el nuevo año.

Bajo la Lupa de la Política

La situación desató un intenso debate político. La Libertad Avanza, el partido de Milei, atribuye el incremento de diciembre a la administración de Alberto Fernández, que incluye los últimos días de Milei como mandatario. La senadora Malena Galmarini se enfrentó a la presidenta del bloque violeta, Pilar Ramírez, señalando que gran parte de la inflación de 2023 se debe a decisiones previas del exministro Sergio Massa.

Añadidos de Responsabilidad

Ramírez no tardó en responder, desafiando a Galmarini a reconocer que los 25 puntos de diciembre son responsabilidad directa de la gestión actual, señalando la devaluación abrupta del 120% como un evento crítico en este contexto. La política económica continúa generando tensiones, con el futuro incierto para los argentinos.