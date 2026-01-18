Nordelta: Detienen el traslado de carpinchos y solicitan nuevos estudios de impacto ambiental

En un reciente desarrollo judicial, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de San Martín ha otorgado un importante respaldo a los carpinchos de Nordelta, deteniendo cualquier plan de reubicación de estos animales.

La decisión de la justicia marca un hito en la conservación de la fauna local. La asociación proteccionista Callejero Casa Quiere logró frenar de manera inmediata los intentos de trasladar a los carpinchos, considerados como especie protegida en la provincia de Buenos Aires.

Un Fallo Contundente

Los magistrados Jorge Augusto Saulquin y Luciano Enrici calificaron la intención de reubicar a los carpinchos como un “acto prematuro e irracional”. Este fallo prohíbe cualquier extracción de estos animales a menos que se presente un estudio de impacto ambiental que justifique tales acciones.

Un Operativo Polémico

La medida surge tras las protestas ocasionadas por un operativo realizado el 13 de enero, donde fueron retirados seis carpinchos —tres machos y tres hembras— aparentemente sedados y enjaulados. La agrupación ambientalista La Voz de los Carpinchos denunció que esta operación se llevó a cabo sin la supervisión acordada, impidiendo así la verificación del estado de salud de los animales y su destino final.

Un Conflicto de Intereses

El choque entre los vecinos de la exclusiva urbanización y los defensores de la fauna ha estado marcado por la preocupación por la seguridad vial, ya que los carpinchos solían cruzar áreas de tránsito donde la velocidad máxima es de 60 km/h, creando un riesgo potencial de accidentes. Sin embargo, la justicia subrayó que la protección de la fauna silvestre no debe ser sacrificada a expensas de la seguridad vial sin un soporte científico adecuado.

Un Triunfo para la Biodiversidad

Por ahora, los carpinchos seguirán disfrutando de su hábitat. Este fallo es considerado un triunfo por las asociaciones ambientales, quienes celebran la victoria de la biodiversidad frente a una gestión territorial poco planificada.

Aspectos Clave del Fallo

Freno Total: No se podrán realizar nuevos traslados sin un análisis técnico exhaustivo del ecosistema.

Medida Excepcional: La justicia enfatizó que cualquier remoción de fauna debe ser justificada y no puede ser un procedimiento habitual.

Solicitud de Informes: Se requiere a las autoridades y especialistas un informe sobre el operativo previo para evaluar los resultados obtenidos.