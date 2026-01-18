Caputo y Pichetto Debaten sobre los Autos Eléctricos Chinos

La firma china BYD está por desembarcar en Zárate un importante lote de vehículos eléctricos, lo que genera controversias en el ámbito político y económico. ¿Qué implicaciones tiene esta importación para la industria automotriz local?

La marca de autos eléctricos BYD se prepara para traer 7.000 unidades al puerto de Zárate, según diversas fuentes, aunque la empresa mantiene un perfil bajo sobre los detalles. Esta noticia ha sido bien recibida por algunos, mientras que otros, como el diputado Miguel Ángel Pichetto, han expresado su preocupación por la decisión del gobierno de financiar la importación de vehículos eléctricos e híbridos.

Reacciones de la política ante la importación de vehículos

Después de que Pichetto criticar estos movimientos en sus redes sociales, el ministro de Economía, Luis Caputo, salió al paso de las acusaciones.

Caputo defendió el acuerdo de importación sin arancel, asegurando que este esquema fue consensuado con las terminales automotrices. Resaltó que su implementación tiene un límite de 50.000 autos anuales, de los cuales solo hasta 25.000 pueden ser marcas chinas.

Impacto de la importación en la industria local

El ministro destacó que actualmente solo dos modelos, el Peugeot 2008 y el Fiat Cronos, se producen en el país, con un foco principal en camionetas. Además, remarcó que el 70% de la producción se destina a la exportación, evidenciando así el perfil exportador del sector. Los 7.000 autos de BYD representan menos del 5% de los patentamientos anuales previstos para 2025, por lo que su impacto sería marginal.

Hacia una mayor competitividad en el mercado

Según Caputo, esta medida ha permitido una regulación de precios que acerca los costos de los vehículos en Argentina a los de países vecinos, y en algunos segmentos incluso los ha situado por debajo. Este movimiento no solo corrige distorsiones históricas, sino que también facilita el acceso de los consumidores a autos más modernos y eficientes.

La llegada de BYD: ¿Qué esperar?

El buque de BYD que transporta los vehículos se espera que llegue a la terminal TZ1 del puerto de Zárate el domingo y comience la descarga al día siguiente. Aunque la empresa no ha proporcionado confirmaciones oficiales, se estima que el barco tiene la capacidad de llevar 7.000 autos, lo que representa una cifra considerable en el mercado.

Desde su llegada a Argentina en octubre del año pasado, BYD ha operado directamente desde la Capital Federal, evitando intermediarios y aumentando su presencia en el mercado. Con ocho barcos similares en su flota y una capacidad de transporte que suma hasta 56.000 unidades, la empresa busca optimizar la logística y reducir costos.