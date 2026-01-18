Cómo aumentar reservas sin afectar la inflación y la actividad económica

El inicio de 2026 llega con un enfoque renovado del Gobierno en la acumulación de reservas, una estrategia solicitada tanto por el mercado como por el Fondo Monetario Internacional. Aunque el Banco Central ha logrado adquisiciones de dólares en los últimos días, la economía enfrenta un dilema entre estabilizar reservas, controlar la inflación y fomentar el crecimiento.

El Gobierno argentino ha puesto en marcha un plan para fortalecer las reservas, un movimiento bien recibido por el Banco Central, que ha conseguido comprar más de 687 millones de dólares en lo que va del mes. Economistas advierten, no obstante, que tratar de cumplir con tres objetivos económicos simultáneamente —acumular reservas, reducir la inflación y estimular la economía— es un reto significativo.

Un Dilema Económico: Reservas, Inflación y Crecimiento

Según Martín Burgos, economista de la consultora Lado B, “cualquier decisión que favorezca la acumulación de reservas puede afectar otras variables, generando inflación o limitando la actividad económica”. La administración actual se muestra decidida a priorizar la acumulación de reservas, a diferencia de lo ocurrido el año anterior.

Un Tipo de Cambio que Impacta la Estrategia

Leo Anzalone, del Centro de Estudios Políticos y Económicos (Cepec), subraya la necesidad de un tipo de cambio real más alto para facilitar esta acumulación. Este enfoque podría requerir aceptar un incremento temporal en la inflación, lo que complica las ambiciones de desinflación rápida del Gobierno.

Objetivos Financieros para el Año

El ministro de Economía, Luis Caputo, pronosticó que podrían acumular entre 7 mil y 21 mil millones de dólares este año. Sin embargo, el Gobierno se enfrenta a un tumulto de vencimientos en moneda extranjera que ascienden a 18 mil millones de dólares, lo que hace que la acumulación de reservas sea crucial para mantener la estabilidad económica.

Inflación en Aumento: Desafíos para el Gobierno

A pesar de un IPC de diciembre que indicó el dato anual más bajo en ocho años, el 2,8% coincide con un periodo de aceleración en la inflación, complicando las metas del presidente Javier Milei de reducirla a menos del 1% a mediano plazo. Los análisis indican que bajar la inflación de dos a un dígito es mucho más complejo.

Impacto del Nuevo Indec en la Medición de Precios

La reciente actualización de la canasta del Indec, que da más peso a los servicios que a los bienes, podría incrementar los índices de inflación, especialmente debido a la eliminación de subsidios en transporte y tarifas, que generará más presión en los precios.

Perspectivas para la Actividad Económica en 2026

Los expertos proyectan un crecimiento del PIB cercano al 2,4% para este año, inferior al 4,4% del año anterior. Esto refleja el efecto arrastre, es decir, el impacto de la actividad del periodo anterior. La clave radicará en controlar las tasas de interés para incentivar un aumento en la demanda de préstamos y reactivar la economía.

El Equilibrio Entre Consumo, Inversión y Reservas

Anzalone advierte que priorizar la actividad podría estimular el consumo, pero también aumentaría la demanda de importaciones, poniendo más presión sobre las reservas y potencialmente sobre la inflación. Este complejo panorama requiere decisiones cuidadosas por parte del Gobierno para navegar los desafíos económicos de este año.