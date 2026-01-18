La Actuación: Un Viaje a Nuestra Plena Humanidad

La talentosa actriz y cantante argentina, Alejandra Radano, inicia el año con una propuesta musical fascinante: "Company", un clásico de Stephen Sondheim. Con una trayectoria sorprendente en el teatro, Radano combina su experiencia y pasión en este nuevo proyecto.

Alejandra Radano es un nombre que resuena con fuerza en el mundo de los musicales. Aunque también ha brillado en obras de texto, su esencia cobra vida en el escenario cuando canta. Detrás de su aparente facilidad se encuentra un compromiso profundo y años de preparación. Desde su papel en «Drácula» hasta su participación en «Cabaret» y su experiencia en Europa, Radano ha dejado una huella imborrable en el teatro argentino y más allá.

Una Nueva Apuesta: «Company»

Su más reciente proyecto, «Company», se llevará a cabo en el Teatro El Nacional bajo la dirección de Fer Dente. Este musical, catalogado como conceptual, explora de manera profunda las complejidades de las relaciones humanas a través del personaje de Bobby, un soltero de 35 años que lidia con las realidades del amor, la soledad y el matrimonio.

Reflexionando sobre la Soledad y el Amor

Radano ofrece una perspectiva única sobre las temáticas del musical. «Particularmente, creo que no es tan fácil estar solo como muchos piensan; la realidad que nos rodea refleja nuestro interior», comenta. La actriz siente que «Company» puede ser una especie de preámbulo a narrativas más complejas, como la película «El club de la pelea».

Un Camino de Oportunidades

El recorrido de Radano hacia este nuevo rol ha sido interesante. En 2000, el actual director del Teatro Cervantes, Gonzalo Demaría, le mostró un tema de «Company» que quedó grabado en su mente. Tras recibir el consejo de un amigo sobre la obra, su deseo por participar la llevó a conectarse con Fer Dente, quien le dio la oportunidad de audicionar. A pesar de la coincidencia de su compromiso con «La revista del Cervantes», Radano se lanzó a este nuevo proyecto con gran entusiasmo.

El Desafío de Interpretar a Joanne

En «Company», Radano interpretará a Joanne, un personaje con diversas capas y matices. «La actuación permite explorar la riqueza de la humanidad a través de personajes complejos. Joanne es una figura rota, sarcástica y mordaz, lo que añade un nivel de desafío fascinante», explica.

Colaboración con Fer Dente

La sinergia entre Radano y Dente promete un espectáculo único. Ambos artistas ya han trabajado juntos anteriormente, y su conexión se traduce en una actuación fluida y emocional. Radano observa en Dente una habilidad especial para conectar con el público, lo que enriquece aún más la experiencia teatral.

El Valor de Hacer Musicales en Argentina

Radano ha compartido su opinión sobre la dificultad de realizar musicales en Argentina. «Siempre es complicado, pero estoy emocionada de formar parte de un equipo tan talentoso, con una orquesta en vivo bajo la dirección de Damián Mahler», declara. La actriz celebra la oportunidad de traer un espectáculo de calidad a la audiencia.

Su participación en «Company» marca un nuevo capítulo en su carrera, y está lista para compartir su pasión por el teatro con el público. Con un elenco comprometido y una producción vibrante, Radano promete un espectáculo inolvidable en el escenario.