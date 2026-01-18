Elige cine de género: vive una experiencia única

En el horizonte del cine argentino, "El Susurro" se prepara para cautivar al público con su estreno el 22 de este mes. La película ya ha cosechado reconocimientos, destacándose con los premios a la mejor dirección y mejor largometraje en el Festival Buenos Aires Rojo Sangre.

Esta producción, que involucra a talentos argentinos y uruguayos, cuenta con un elenco estelar encabezado por Luciano Cáceres, junto a Ana Clara Guanco y Marcelo Michinaux. En un giro fascinante, Cáceres también se encuentra trabajando en un unipersonal titulado «Paraíso», el cual está programado para estrenarse el 15 de marzo en el Teatro San Martín, bajo la dirección de Ignacio Rodríguez de Anca.

El Atractivo del Terror

El actor Luciano Cáceres comparte su entusiasmo por el género de terror: “Siempre he estado fascinado por este tipo de películas. No tengo prejuicios sobre los géneros, al contrario, los entiendo como un vehículo para explorar diversas narrativas.” Con una sólida formación en teatro y diversos roles en su carrera, Cáceres manifiesta que le apasionan los personajes que tiene la oportunidad de interpretar.

Un Guion Inspirador

Gustavo Hernández, el coguionista, revela que el origen del guion se basa en una experiencia personal de su compañero Juma Fodde, quien se vio intrigado por el extraño comportamiento de su gato relacionado con una casa abandonada. Este enfoque único ha dado lugar a una narrativa visualmente estimulante que examina los lazos fraternales.

Desafíos en el Rodaje

Actuar con niños en un set con animales, además de mantener la tensión típica del terror, es un reto considerable. Cáceres comparte su experiencia previa en proyectos con niños, asegurando que la clave está en contar con un equipo de apoyo sólido y comprometido. «Marcelo, a pesar de su juventud, es un profesional nato, y su energía es contagiosa”, destaca el actor.

El Vínculo con el Público

Hernández se adentra en la percepción del público en relación a las películas de terror: “El espectador busca constantemente la sorpresa y una experiencia que lo haga sentir vivo. Lo que proponemos es emoción y un viaje inesperado.” La filmación de «El Susurro» no solo desafía a sus actores, sino que también brinda al público la oportunidad de sumergirse en un mundo narrativo fascinante.

Reconocimiento en Festivales

El filme ha brillado en diversos festivales, incluso en el prestigioso Festival de Sitges en España, donde fue elegida entre más de ochocientas producciones. La película ha sido galardonada como Mejor Película Latinoamericana en el Festival Mórbido y ha sumado varios premios en el ámbito local.

El Futuro del Cine de Terror en Latinoamérica

Los realizadores de «El Susurro» subrayan la evolución del cine de terror en la región, argumentando que ha comenzado a recibir el reconocimiento que merece. Con una creciente afición por este género, no solo entre los cineastas, sino también entre el público, las expectativas para “El Susurro” son altísimas y prometen una experiencia cinematográfica memorable.