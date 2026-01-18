Reducir Impuestos: ¿Hasta Dónde Puede Ir el Gasto?

La economía argentina presentó un crecimiento en 2025, pero el desafío del sistema tributario continúa siendo el gran obstáculo para la competitividad de las empresas.

El 2025 culminó con datos que podrían considerarse positivos, indicando una recuperación económica y un equilibrio fiscal. Sin embargo, una mirada más crítica revela que el gradualismo impositivo muestra límites que no se alinean con las necesidades de competitividad de la producción nacional.

Estructura Fiscal: Un Peso para los Productores

Desde hace tiempo, el sistema tributario argentino combina una alta presión con una eficiencia insuficiente. No solo se trata de cuánto se recauda, sino también de cómo se hace. La interacción entre impuestos elevados y estructuras ineficientes crea un entorno desfavorable para la producción.

La Diferencia Entre Impuestos “Buenos” y “Malos”

Los impuestos se dividen en dos categorías: los “buenos”, que alcanzan una recaudación con menos efectos negativos sobre la economía, y los “malos”, que distorsionan los precios y encarecen la operación de los negocios. Ejemplos de impuestos efectivos incluyen el IVA y el impuesto a las Ganancias, mientras que el impuesto al cheque y los derechos de exportación son considerados perjudiciales para el sector productivo.

Avances Parciales en 2025

Durante este año se realizaron cambios significativos. La eliminación del impuesto PAIS y la reducción de derechos de exportación aportaron un alivio a ciertos sectores. Sin embargo, estos ajustes son insuficientes para afrontar la presión fiscal que aún enfrentan muchos productores.

Datos de Recaudación: Una Realidad Preocupante

Las cifras de recaudación reflejan la gravedad del tema. Según ARCA, el IVA creció solo un 0,4% por encima de la inflación, mientras que el impuesto a las Ganancias solo incrementó un 0,2%. Por otro lado, el impuesto al cheque aumentó un 4,7%, revelando que los impuestos distorsivos siguen en auge.

Desafíos del Gradualismo Tributario

El enfoque gradualista en las reformas fiscales enfrenta una paradoja. La idea de que el crecimiento económico facilitará la eliminación de impuestos ineficientes se ve comprometida por la permanencia de esos mismos impuestos que limitan el crecimiento.

Necesidad de una Estrategia Más Asertiva

Una estrategia que contemple un cambio real debe superar las limitaciones del gradualismo. Es crucial que los impuestos “buenos” desplazan a los “malos”, mediante un fortalecimiento del IVA y del impuesto a las Ganancias. Esto se debe realizar sin comprometer el equilibrio fiscal.

Para lograrlo, es esencial modernizar la administración tributaria y mejorar la eficiencia del sistema. Una mejora en la gestión de ARCA permitiría un menor nivel de evasión y facilitaría la eliminación de tributos distorsivos.

Un Futuro Sostenible para la Productividad

Eliminar los obstáculos que el sistema fiscal impone a la producción es fundamental para garantizar un crecimiento sostenido del PBI. Se necesita un enfoque mucho más decidido que el del gradualismo para avanzar en esta dirección.

(*) Economista de Idesa