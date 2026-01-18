Intendenta y vecinos se movilizan para salvar una localidad de Santa Fe

Logroño: Un Pueblo Argentino Lucha por su Futuro y el Medio Ambiente

En el corazón de la provincia de Santa Fe, Logroño, un pequeño pueblo de mil habitantes, enfrenta un dilema crítico que pone en juego su desarrollo y la sostenibilidad ambiental.

Logroño, ubicado en el noroeste de Santa Fe y distante a 32 kilómetros de Tostado, es un lugar que vivió su auge con la llegada del ferrocarril en 1911, gracias a inmigrantes de Logroño, España. Sin embargo, su situación actual refleja un panorama incierto que va más allá de las limitaciones económicas y sociales.

Un Conflicto Ambiental que Amenaza el Desarrollo

La instalación de una planta de desmotado de algodón ha generado un conflicto significativo, ya que la obra avanzó sobre un área protegida, talando 30 hectáreas de bosque en contravención de la Ley de Bosques. La situación fue denunciada por el Ministerio de Ambiente de Santa Fe, y la justicia detuvo el proyecto en marzo de 2025, reconociendo el daño ambiental ocasionado.

Impacto en la Comunidad

A medida que el caso avanza en los tribunales, Logroño ha quedado paralizada, sin nuevas obras ni inversiones en un entorno que ya padecía un fuerte estancamiento. La intendenta, Mariana Cardozo, expresó el impacto devastador que esto ha tenido en la comunidad, señalando que se están perdiendo oportunidades cruciales para la generación de empleo.

Una Respuesta Comunitaria Colectiva

Frente a esta adversidad, los vecinos han tomado acción a través de una movilización pacífica, instando a las autoridades provinciales a abrir canales de diálogo. Más de 300 personas, junto a organizaciones locales y jefes comunales del Departamento 9 de Julio, han presentado un petitorio formal al Gobierno de Santa Fe, solicitando instancias de participación ciudadana.

Demandas Claras: Protección Ambiental y Desarrollo Social

El documento hace hincapié en la necesidad de considerar no solo los aspectos ambientales de gran impacto, sino también las implicaciones sociales y territoriales de las decisiones que se tomen. Los firmantes afirman que el conflicto expone una contradicción en las políticas de desarrollo provincial, que prometen inversiones, pero no ofrecen alternativas a una comunidad sumida en crisis.

La Voz de Logroño

La intendenta Cardozo enfatizó que, aunque hay un compromiso claro con la protección del medio ambiente, también es vital abordar las necesidades humanas. “Esta planta podría crear cerca de 50 empleos directos que son cruciales para nosotros”, manifestó, resaltando que el daño ya está hecho y que son los habitantes quienes cargan con las consecuencias.

Un Futuro Incierto