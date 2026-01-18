¿Cuándo se estrena el capítulo 1 de ‘A Knight of the Seven Kingdoms’ en HBO Max? Horarios por país el 18 de enero

El tan esperado regreso a los Siete Reinos por fin está aquí. Este domingo 18 de enero, HBO Max desata la emoción con el estreno de "A Knight of the Seven Kingdoms", una serie que promete cautivar a los fans de la famosa saga.

Los seguidores de la historia han estado en la espera de meses, pero la cuenta regresiva ha llegado a su fin. «A Knight of the Seven Kingdoms» abrirá sus puertas al mundo, y con ello, la posibilidad de disfrutar de una nueva narrativa llena de aventura y caballerosía.

Horarios de Estreno Internacional

El primer episodio de «A Knight of the Seven Kingdoms» se lanzará simultáneamente alrededor del mundo a las 10:00 p.m. (ET). Esto garantiza que los fanáticos de diferentes regiones puedan vivir la experiencia al unísono, evitando la temida llegada de spoilers.

Una Nueva Era en Poniente

A diferencia de las anteriores entregas que nos sumergieron en un mundo de dragones y tramas políticas densas, esta serie nos transporta a un tiempo donde predominan los caballeros errantes y los nobles ideales. Protagonizada por Peter Claffey como el famoso Ser Duncan el Alto y Dexter Sol Ansell en el papel de Aegon V, la aventura promete ser enriquecedora y emotiva.

Los Detalles del Episodio de Estreno

El episodio inaugural, titulado «The Hedge Knight», tiene una duración de 43 minutos y establece la conexión entre dos personajes que cambiarán el rumbo de la historia: Dunk, un escudero que decide reclamar su derecho como caballero, y Egg, un niño que oculta su verdadera identidad como el Príncipe Aegon Targaryen. Este encuentro, que explora el desafío del honor y la lealtad en tiempos inciertos, podría marcar el inicio de una épica travesía.

Calendario de Estrenos Semanal

La serie contará con un total de seis episodios, que se lanzarán cada domingo. Esto permite a los espectadores sumergirse en la historia de forma continua mientras siguen la evolución de Dunk y Egg. No te pierdas la oportunidad de acompañarlos en su viaje por los Siete Reinos.

Más Aventuras a la Vista

La buena noticia es que la producción ya ha confirmado una segunda temporada, asegurando que las historias de Dunk y Egg continuarán explorando los relatos de La Espada Leal y El Caballero Misterioso.

Con cada nueva serie y temporada, HBO desembarcará en nuevas narrativas que prometen expandir el rico universo de Game of Thrones, dejando a los aficionados más que emocionados por lo que está por venir.