Guía Gourmet: Delicias Michelin en Los Cabos

Más allá de sus impresionantes paisajes, Los Cabos, en Baja California Sur, se posiciona como un destino que deleita a los amantes de la buena comida con una oferta culinaria excepcional.

Los Placeres del Desayuno

Comienza el día en el hotel Casa Dorada, donde un desayuno buffet repleto de opciones aguarda a los huéspedes. Su restaurante, Doce Tribus, se destaca por un menú variado que fusiona sabores tradicionales con propuestas innovadoras.

Delicias que Sorprenden

Entre las joyas culinarias de Doce Tribus, se encuentran dos tacos que despiertan los sentidos: el taco urbano, que combina tortilla de maíz azul, chorizo argentino, camarón tempura, y un toque de alioli de ajo; y el taco de brisket, lleno de mole negro, aguacate cremoso y cebolla encurtida.

Variedad Gastronómica en Casa Dorada

La experiencia gastronómica se amplía en Casa Dorada, que cuenta con cinco restaurantes. Además de Doce Tribus, Maydán ofrece un buffet internacional, mientras que Trattoria Médano deleita con pizzas artesanales. En el bar de Sushi, los sabores japoneses brillan, y Okianus, junto a la piscina, presenta platillos casuales.

Otras Joyas Culinarias en la Región

En el hotel Hacienda del Mar, a solo quince minutos, el restaurante Pitahayas recibe a los comensales bajo un espectacular techo de palapa. Aquí, el guacamole se adereza con semillas mexicanas y chapulines, ofreciendo un sabor único y crujiente.

Innovación en Toro Latin Kitchen

Bajo la dirección del chef argentino Maximiliano Ríos, Toro Latin Kitchen fusiona cocina latinoamericana con técnicas asiáticas. Prueba el atún de aleta azul o los tacos de short-rib, que prometen un estallido de sabores.

Tradición en Los Tres Gallos

En Los Tres Gallos, se respira la esencia mexicana en cada bocado. Este local, reconocido en la guía Michelin, es famoso por su pozole y chile poblano relleno de queso menonita, perfectos para compartir y disfrutar en un ambiente acogedor.

Experiencias Únicas en Todos Santos

El restaurante Jazamango, ubicado en Todos Santos, se destaca por su enfoque farm-to-table. Aquí, los comensales son recibidos con la frescura de sus platos y el aroma de tortillas recién hechas.

Degustaciones en Tequila Town

En Todos Santos, Tequila Town brinda una experiencia única con más de 400 marcas de bebidas artesanales. Conocer la historia del mezcal y tequila de la mano de expertos como Jesús Benavides enriquecerá aún más tu visita.

¿Dónde Disfrutar de un Atardecer Inolvidable?

Para una cena lujosa, Sunset Monalisa es el lugar ideal. Con vistas espectaculares y un menú exquisito, cada plato es presentado como una obra de arte, perfecto para culminar el día con elegancia.

Un Toque Local en Sur Beach House

En Sur Beach House, disfrutarás de platos frescos y creativos, como el huachinango zarandeado y el taco de jicama, que incorporan ingredientes locales y un toque innovador para hacer de cada bocado una experiencia memorable.