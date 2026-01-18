Motosierra Imparable: Milei Cumple su Gran Promesa de Campaña

En el contexto de una presidencia repleta de retos, Javier Milei ha comenzado su gestión con un enfoque radical en el ajuste fiscal. A pesar de sus ambiciosas promesas de dolarización, la realidad muestra que varias de ellas pueden no materializarse, al menos en esta primera etapa de su gobierno.

Promesas de Dolarización y el Futuro del Banco Central

Los planes iniciales de Javier Milei de dolarizar la economía están en jaque. Influenciado por la postura del Fondo Monetario Internacional y la administración de Estados Unidos, el presidente se enfrenta a una dura realidad: la falta de apoyo necesario para implementar esta política.

Inflación: Un Objetivo Difícil

La eliminación total de la inflación parece un objetivo aún más distante. Si bien se anticipa una reducción de la inflación estructural, es probable que al final de su mandato, Milei lidie con niveles de inflación que superen sus proyecciones iniciales, con pronósticos de dos dígitos en 2026.

Un Superávit Fiscal Sin Precedentes

A pesar de las dificultades, el gobierno de Milei ha alcanzado un superávit fiscal notable. La transformación de un déficit fiscal de más de 3% a un ahorro primario de 1.8% del PBI para 2024 es significativo. Para el año 2026, se proyecta que este superávit continúe, aunque con retos por delante.

Un Cambio de Matemáticas: Del Déficit al Ahorro

La gestión ha llevado a Argentina de una pérdida de 15,000 millones de dólares a un ahorro acumulado de otros 15,000 millones. Este giro económico, aunque asombroso, enfrenta costos a medida que se avanza.

Análisis de Expertos y Expectativas Futuras

Los números de 2025 han sido analizados cuidadosamente. Según el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, el superávit primario acumulado alcanzó 1.4% del PBI, mientras que el superávit fiscal se situó en 0.2%. Sin duda, un logro palpable que puede ser presentado al FMI.

Desafíos Administrativos y Ajustes en el Empleo Público

Las medidas de ajuste fiscal también han impactado a la administración pública. La reducción de puestos de trabajo es evidente, con una disminución significativa en las plantillas de diversas instituciones estatales. Este enfoque drástico ha llevado a la mera desaparición de algunas entidades.

El Ajuste Más Drástico de la Historia Moderna

Los esfuerzos de Milei para reducir el gasto han sido catalogados como los más severos desde el retorno a la democracia en 1983. Su firmeza en la gestión fiscal ha sido aclamada y criticada en igual medida, pero sin duda, es un capítulo que marcara la memoria colectiva del país.