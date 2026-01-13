La cooperadora del hospital de Bahía Blanca exige a la AFA $108 millones por un partido de la selección

La Cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca ha respondido firmemente a la AFA tras las acusaciones sobre la distribución de fondos recaudados en un evento benéfico. La situación ha despertado discrepancias que ponen en tela de juicio la veracidad de los informes financieros.

La Cooperadora del Hospital Penna de Bahía Blanca no se quedó callada ante el reciente comunicado de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), que negó la existencia de una deuda de 108 millones de pesos relacionada con la recaudación de un partido solidario celebrado en marzo de 2025. Los fondos estaban destinados a la reconstrucción y el reequipamiento del hospital, seriamente afectado por inundaciones ese mismo mes.

Un Comunicado Controversial

El lunes 12 de enero, la AFA, encabezada por Claudio «Chiqui» Tapia, emitió un breve comunicado donde rechazó las acusaciones y calificó la situación como una campaña de desprestigio. Sin embargo, la Cooperadora del hospital refutó estas afirmaciones en sus redes sociales, defendiendo su posición y reiterando el reclamo por los fondos.

Acusaciones de Falta de Transparencia

La Cooperadora, en su respuesta, compartió un video de Cristian Malaspina, secretario general de la AFA, donde afirmaba que la recaudación superó los 700 millones de pesos. En esta declaración, Malaspina aclaró que los gastos de organización del evento, que ascendieron a 108.406.000 pesos, habían sido donados por las empresas involucradas.

Discrepancias en las Cifras

Sin embargo, los números aportados por la Cooperadora no coinciden con los que presentó la AFA. Esta última señalaba que el total a transferir era de 701.220.000 pesos, mientras que el hospital comunicó que sólo se habían destinado 584.228.975,54 pesos. Este desfase ha generado un nuevo foco de conflicto.

El Nuevo Escenario de Conflicto

La presidenta de la Cooperadora reafirmó que la AFA les debía una parte de la recaudación, intensificando así la controversia. En respuesta, la AFA reiteró que todos los fondos se habían transferido «en tiempo y forma», sustentando su argumento con otro comunicado del hospital y del ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, que validaba sus gastos.

Campaña Mediática y Aclaraciones de la AFA

La AFA también criticó lo que consideró una «campaña mediática de difamación» orquestada por algunos medios de comunicación. La organización futbolística presentó documentos y declaraciones del Hospital Penna y el ministerio, que afirmaban que la situación estaba completamente regularizada.

Más Preguntas que Respuestas

A pesar de los esfuerzos de la AFA por aclarar la situación, la falta de concordancia entre los informes genera incertidumbre. La liquidación realizada el día del evento reveló una recaudación inicial de 651.220.000 pesos, aunque aún faltaba considerar los ingresos por publicidad estática de los patrocinadores.