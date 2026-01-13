Cómo hacer tu donación a bomberos en Patagonia a través de Mercado Pago

El devastador avance de los incendios en localidades como El Hoyo y Epuyén ha llevado a la Fundación Bomberos de Argentina a iniciar una campaña de donaciones para apoyar a los héroes que combaten las llamas.

La Emergencia Ambiental en el Sur del País

Desde inicios de enero, más de 6.000 hectáreas han sido consumidas por el fuego, especialmente en la provincia de Chubut. Las localidades de El Hoyo y Epuyén enfrentan los focos más críticos, en medio de un devastador escenario de bosque nativo y matorrales quemados.

Cómo Puedes Ayudar a los Bomberos Voluntarios

Frente a esta crisis ambiental, la Fundación Bomberos de Argentina ha lanzado una campaña solidaria con el objetivo de recaudar fondos para la compra de equipo, indumentaria y recursos logísticos esenciales para aquellos que están en la línea del fuego.

Bajo el lema «Puentes de la Prevención«, esta iniciativa busca movilizar a la sociedad en apoyo a los valientes que arriesgan sus vidas para proteger a las comunidades afectadas.

Opciones de Donación Sencillas y Rápidas

Las donaciones pueden realizarse fácilmente a través de Mercado Pago, utilizando el alias oficial «bomberosfund». También puedes contribuir mediante plataformas como NaranjaX, Brubank y Lemon.

Además, se habilitó la opción de colaborar a través de Donar Online, ofreciendo más alternativas para quienes quieran sumarse a esta causa desde cualquier rincón del país.

Llamado a la Solidaridad en Momentos Críticos

El llamado a unir fuerzas se ha intensificado, especialmente tras la devastación observada en Puerto Patriada, donde más de 5.200 hectáreas fueron arrasadas. Las causas del incendio aún están bajo investigación.

La respuesta de la comunidad local y organizaciones sociales ha sido abrumadora, mostrando un fuerte apoyo a los bomberos voluntarios que enfrentan condiciones extremas en su lucha contra el fuego.

Para las empresas interesadas en participar, se puede obtener más información a través del correo electrónico: donaciones@fundacionbomberos.org.ar.

La Fundación enfatiza que, al ser parte del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios (SNBV), esta campaña asegura que los fondos se destinen directamente a las asociaciones que trabajan en la línea de fuego.