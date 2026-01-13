Secretaría de Infraestructura analiza movimiento de suelo en km 3

En la zona norte de Comodoro Rivadavia, un corrimiento de tierra de casi 2 kilómetros ha generado preocupación entre los residentes y las autoridades locales. La Municipalidad garantiza la continuidad de los servicios esenciales mientras evalúa la situación de las familias afectadas.

La inestabilidad del terreno en Comodoro Rivadavia ha vuelto a poner en jaque la seguridad y tranquilidad de los vecinos. En el barrio Kilómetro 3, más específicamente en el sector de la vecinal Sismográfica, un movimiento significativo del suelo ha generado alertas, afectando la infraestructura de la zona.

Fernando Ostoich, Secretario de Infraestructura de la municipalidad, confirmó que se trata de un desplazamiento de un bloque de aproximadamente 1.500 metros, un fenómeno geológico que impacta drásticamente a la comunidad. En respuesta, el gobierno local ha formado un comité de emergencia con representantes de varias áreas, incluyendo Infraestructura y Desarrollo Humano.

Servicios Esenciales en Vigilancia Continua

Uno de los mayores temores entre los habitantes es la estabilidad de los servicios básicos. La deformación del terreno podría afectar cañerías y redes eléctricas, pero Ostoich aseguró que:

Gas: La empresa Camuzzi ha implementado sensores de presión que operan las 24 horas, monitoreando fugas en tiempo real.

Agua, Cloacas y Luz: La Sociedad Cooperativa Popular Limitada (SCPL) mantiene guardias activas. Aunque se han realizado cortes temporales por reparaciones, la mayoría de los servicios permanece operativo.

Según Ostoich, “hoy los servicios siguen funcionando de manera segura. Pueden existir inconvenientes puntuales, pero la red general permanece activa”.

Evaluación Exhaustiva de Daños

Las viviendas afectadas presentan desde leves fisuras hasta daños estructurales severos. El municipio trabaja junto a la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) para entender el comportamiento del suelo, enfocándose primero en el bienestar de las familias damnificadas.

La Secretaría de Desarrollo Humano y Familia ha realizado un relevamiento completo en el área. Sobre el futuro de las familias con daños severos, Ostoich indicó: «Se evaluará cada situación por separado, priorizando la seguridad de las personas».

Desafíos en la Planificación Urbana

El barrio Sismográfica ha lidiado con movimientos del suelo desde su formación, pero la magnitud de este último evento exige una reconsideración de la planificación urbana. Equipos del área de Ordenamiento Territorial, liderados por el Dr. Carlos Jurich, realizan evaluaciones in situ para determinar la severidad de cada caso.

Esta gestión municipal no solo busca abordar la emergencia actual sino también establecer un protocolo que contemple las peculiaridades geológicas del sector, donde la topografía influye notablemente en el desarrollo urbano.