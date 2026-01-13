Primer Ministro de Groenlandia: ‘Elegimos a Dinamarca sobre EE. UU.’

En una declaración contundente, el Primer Ministro de Groenlandia, Jens-Frederik Nielsen, subrayó la preferencia de su país por Dinamarca en lugar de EE.UU., justo un día antes de un crucial encuentro en la Casa Blanca entre representantes de las tres naciones.

Una Decisión Clara

Nielsen fue enfático en su declaración, afirmando: «Groenlandia no será propiedad de los Estados Unidos». Estas palabras resuenan en un contexto internacional donde se han intensificado las relaciones y las expectativas entre EE.UU. y Groenlandia.

Expectativas para la Reunión en la Casa Blanca

El encuentro programado para mañana en la Casa Blanca es de gran importancia, ya que culminará meses de diálogos entre gobiernos. Este será un momento decisivo que podría definir el futuro de las relaciones entre EE.UU., Groenlandia y Dinamarca.

Contexto Geopolítico

Groenlandia, un territorio autónomo bajo la soberanía danesa, ha sido objeto de interés estratégico por parte de Estados Unidos, especialmente en el marco de la evolución del clima y la geopolítica en el Ártico.

Puntos de Vista Divergentes

Las posturas de Nielsen y su gobierno reflejan un fuerte deseo de mantener la autonomía y la identidad cultural de Groenlandia, a pesar de las tentadoras oportunidades que podría ofrecer la colaboración más estrecha con Estados Unidos.