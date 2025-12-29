¡La Cumbre lanza un circuito de 30 espacios creativos!

La Cumbre se prepara para celebrar la 33ª edición de la Noche de Arte, un evento que con más de 20 años de historia se ha consolidado como el corazón cultural de la región. Este año, el encuentro se llevará a cabo el 3 y 4 de enero, trayendo una innovación en su formato: la propuesta “Noche y Día”.

Durante dos jornadas, los visitantes podrán explorar un extenso circuito artístico desde las 10 hasta las 13 y de 18 a 23 horas en la mayoría de los espacios expositivos. Esta renovación responde al creciente interés del público y busca hacer accesible el arte a una mayor cantidad de amantes de la cultura.

Un Circuito Artístico Único

Este año, el público tendrá una oportunidad excepcional de conocer los ateliers de artistas locales. Espacios emblemáticos como Kohan Gallery, el taller de cerámica de Paula Carlota Grunig y Rastro Indio ofrecerán un vistazo directo al proceso creativo de los artistas. Además, la visita a los reconocidos Museo Luis José Pisano, Museo Ocampo y el Museo Mujica Lainez-Galería “El Paraíso” permitirá apreciar la rica herencia literaria y pictórica de esta encantadora localidad.

Creación e Innovación

La Cumbre, conocido como un refugio para artistas, verá abiertas las puertas de casas-taller de figuras históricas. Los visitantes podrán explorar el trabajo de María Pumar, la Casa Rancho de Matías Mischung, y el atelier de Eliu Canelo, espacios donde cada obra respira la esencia de su lugar de creación. Esta edición también incluye un variado grupo de nuevos talentos que exhiben sus obras al público por primera vez.

Arte en Todos los Espacios

El primer fin de semana de enero, la arquitectura del pueblo será el escenario perfecto para una experiencia cultural integral. La Biblioteca Rusznak se convertirá en un hub creativo, mostrando las obras de artistas como Julieta Quijano, Valeria Inchaurza, María Sol Mut Coll y Mónica Martinon. Igualmente, la Sala Caraffa y el Centro Comercial jugarán papeles clave al ofrecer visibilidad a los artistas locales sin espacios propios para exhibir.

Legado de Remo Bianchedi

Un evento destacado será la inauguración de Casa Bianchedi, el hogar de uno de los artistas más influyentes del país. La viuda de Bianchedi, Eugenia Romero, ha trabajado en crear un espacio para una exhibición que servirá como anticipo a una retrospectiva que será presentada en marzo en el Museo Evita – Palacio Ferreyra en Córdoba. La obra de destacados artistas como Washington Riviere, María Victoria López, y Guillermo Daghero también formará parte de este homenaje.

Un Mercado de Arte Accesible

Noche y Día de Arte se presenta como una oportunidad única para disfrutar y adquirir piezas de arte, con un rango de precios que varía entre $15.000 y U$S30.000. Desde propuestas interactivas hasta obras de gran formato, este evento invita tanto a coleccionistas como a nuevos compradores a sumergirse en el mundo del arte.