Javier Faroni: el productor de teatro que se adentra en la AFA con Sergio Massa y Chiqui Tapia

Javier Faroni, conocido por su exitosa carrera en el teatro argentino, también se ha convertido en una figura clave del ámbito político y deportivo. Su vínculo con la AFA y los negocios que lo rodean han generado polémica y atención mediática.

Un Productor Multifacético

La trayectoria de Javier Faroni en el teatro, especialmente en Mar del Plata, lo ha posicionado como uno de los productores más influyentes del país. Sin embargo, su conexión con el político Sergio Massa y el fútbol argentino ha dado forma a una carrera que trasciende las tablas. Faroni ha manejado contratos que han generado más de 260 millones de dólares en el ámbito de la AFA, lo que se ha convertido en su principal fuente de ingresos, dejando de lado su vinculaciones teatrales.

Un Ascenso Político

Desde su incursión en la política, Faroni ha tenido un camino curioso. Se convirtió en diputado bonaerense en 2015 y, tras su participación en el massismo, ocupó un cargo en Aerolíneas Argentinas durante el gobierno de Alberto Fernández. Su paso por la empresa estatal no estuvo exento de críticas y controversias.

Controversias en Aerolíneas Argentinas

Uno de los casos más significativos fue la repatriación del cuerpo de Elías Masri, un millonario argentino fallecido en Nueva York durante la pandemia. Su traslado generó un escándalo que involucró a Faroni y culminó en investigaciones judiciales. Aunque Faroni y Masri tenían lazos, ambos negaron que esta relación influyera en las decisiones gestionadas por Aerolíneas.

Relaciones con el Fútbol

Durante su tiempo en Aerolíneas, Faroni mostró un interés especial en el fútbol, ayudando a repatriar equipos y futbolistas varados por la pandemia. Su relación cercana con Claudio «Chiqui» Tapia, presidente de la AFA, fue evidente en estas gestiones.

De Aerolíneas a Nuevos Negocios en el Fútbol

La carrera de Faroni en el fútbol no terminó con su renuncia a Aerolíneas en 2022. Creó una empresa encargada de gestionar aspectos comerciales para la AFA que le otorga un papel crucial en la promoción de eventos y acuerdos de patrocinio. Este contrato le permite recibir ingresos significativos de las actividades internacionales de la selección argentina.

Críticas y Defensas

A pesar de las críticas y las denuncias de irregularidades, Faroni ha defendido su trabajo, alegando que todas sus operaciones son legales y transparentes. En un comunicado, enfatizó que no existen investigaciones en su contra y que su empresa se dedica a organizar la logística y promoción de la AFA.

Expansión de Influencias

Con el éxito mundialista, Faroni ha ido aumentando su presencia en el mundo del fútbol, incluso involucrándose en proyectos educativos que, aunque controversiales, reflejan su ambición de diversificar su influencia en la AFA. A pesar de las críticas, su capacidad para hacer negocios y conectar con figuras clave se mantiene fuerte.

Un Futuro Incierto

La carrera de Faroni es un testimonio del entrelazado entre el arte, la política y el deporte en Argentina. Su evolución hacia el ámbito del fútbol, junto con su estrecha relación con Massa y Tapia, deja abiertas muchas preguntas sobre sus futuros proyectos y el impacto que seguirán teniendo en el país.