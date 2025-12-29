Banco de Wall Street anticipa un aumento del 60% en Bitcoin

A medida que el mercado de criptomonedas enfrenta retos y correcciones, un análisis reciente de Citigroup nos invita a mirar hacia el futuro con perspectivas intrigantes y advertencias claras.

Perspectivas de Citigroup: Un Rayo de Esperanza para Bitcoin

Citigroup ha establecido un ambicioso objetivo de u$s143.000 para Bitcoin en el próximo año, sugiriendo un incremento del 60% desde los niveles actuales. Sin embargo, este análisis no se limita a perspectivas optimistas; también expone varios riesgos y escenarios alternativos que el mercado debe considerar.

El Poder de los ETFs y la Regulación

El informe de Citigroup identifica a los fondos cotizados (ETFs) como una pieza clave en el futuro del mercado cripto. La entidad estima que un ambiente regulatorio más sólido en EE.UU. podría impulsar una oleada de nuevas inversiones, facilitando así la adopción institucional. Este cambio sería crucial para el crecimiento del sector.

Análisis del Mercado Local: Desafíos y Expectativas

En el contexto argentino, las expectativas no son del todo optimistas. Aunque hay entusiasmo por las nuevas regulaciones y el potencial de los ETFs, persisten dudas sobre la estabilidad del mercado. Los analistas coinciden en que aunque existen oportunidades, la incertidumbre también es palpable.

Corrimientos Drásticos: Un 2025 Agitado

El analista Iván Bolé describe el año 2025 como extremo, con altibajos significativos, que comenzaron con una subida frenética a más de u$s100.000, seguida por una corrección brusca que dejó a los inversores en un estado de nerviosismo. Con un descenso en el último trimestre del 36%, la situación se complica.

Proyecciones para 2026: Un Futuro Incierto

Bolé señala la existencia de un posible escenario bajista, donde el precio de Bitcoin podría fluctuar entre u$s80.500 y u$s74.500 antes de recuperarse. Sin embargo, la creencia en un potencial rebote es fuerte, con distintas predicciones de precios que oscilan desde u$s100.000 hasta los anhelados u$s150.000.

La Estrategia es Clave

En este entorno caótico, los expertos aconsejan a los inversores ser cautelosos. Se sugiere considerar reducciones en la exposición a Bitcoin si se avanza hacia los u$s100.000, mientras que mantener posiciones a largo plazo podría ser más favorable.

La Voz de la Experiencia: Análisis de la Situación Actual

Carolina Gama, Country Manager de Bitget en Argentina, subraya que la alcanzabilidad de los objetivos de Citigroup depende en gran medida del contexto global. Un aumento en la liquidez global y un entorno regulatorio mejorado son esenciales para lograr esas metas.

A pesar de todo, Gama enfatiza que el camino hacia una mayor estabilidad y crecimiento no será lineal, manteniendo un entorno de alta volatilidad que podría afectar drásticamente los precios de Bitcoin.