Descubren el cuerpo de una niña en Indonesia; podría ser de una española desaparecida en el naufragio

Tragedia en Indonesia: Encuentran el cuerpo de una niña española tras naufragio

Las autoridades indonesias informaron sobre el descubrimiento del cuerpo de una menor española, parte de una familia que desapareció tras el hundimiento de su embarcación en el Parque Nacional de Komodo.

El incidente, ocurrido en Labuan Bajo, ha conmocionado a la comunidad entera, sumando un trágico capítulo a la reciente popularidad de Indonesia como destino turístico europeo. Esta desafortunada situación ha derivado de los severos fenómenos climáticos que azotan la región, según señalaron expertos locales.

Detalles del naufragio en Labuan Bajo

La familia española disfrutaba de unas vacaciones en Indonesia cuando su embarcación, el Putri Sakinah, sufrió un accidente. La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia informó que el hundimiento fue provocado por oleaje intenso, y se ha confirmado que el motor de la lancha había perdido potencia antes de la tragedia.

Búsqueda y rescate en marcha

Desde el momento del naufragio, las operaciones de búsqueda han sido intensas. Hasta la fecha, se han recuperado varios cuerpos y se han realizado rescates de otras personas que estaban a bordo. El equipo de búsqueda ha recibido apoyo de residentes locales, quienes también se han involucrado en la localización de las víctimas.

Identificación del cuerpo y estado de los desaparecidos

El cuerpo hallado, correspondiente a una niña de aproximadamente doce años, fue encontrado a una milla náutica de la posible ubicación del hundimiento. La identificación forense está en proceso, siendo la familia de la víctima parte activa en la verificación.

El jefe del operativo de rescate, Fathur Rahman, ha indicado que la búsqueda continuará a lo largo de la semana, con la esperanza de encontrar a tres personas aún desaparecidas: un entrenador de fútbol español y dos menores, hijos de los involucrados en la tragedia.

El impacto de la tragedia

Este trágico suceso no solo ha dejado una profunda herida en la familia afectada, sino que también ha encendido preocupaciones sobre la seguridad de las actividades acuáticas en zonas turísticas. Indonesia, que atrae cada vez más visitantes, enfrenta ahora un escrutinio mayor sobre las condiciones de seguridad en sus aguas.

Las autoridades indonesias, junto a organizaciones locales, están trabajando para mejorar los protocolos de seguridad y prevenir futuros accidentes en el mar.