Un tercio de los líderes municipales de Reform UK manifiestan dudas sobre las vacunas

En un contexto donde la salud pública está en juego, varios líderes de Reform UK han manifestado posturas escépticas sobre las vacunas, generando preocupación entre los expertos en salud.

Reacciones de los Líderes Locales

Cerca de un tercio de los líderes de concejos de Reform UK han expresado dudas sobre las vacunas, desafiando medidas de salud pública que protegen a millones de personas.

Entre las voces críticas se encuentran los líderes de cuatro de los doce concejos bajo la dirección de Reform, incluyendo Kent y Worcestershire, quienes han cuestionado abiertamente la efectividad de las campañas de vacunación.

Condiciones de Salud en el Punto de Mira

El ministro de salud Zubir Ahmed, un destacado cirujano en el NHS, calificó tales declaraciones como “peligrosas e irresponsables”, alertando sobre los riesgos de poner en duda las vacunas para niños y personas vulnerables.

Esta controversia se intensificó tras el discurso en la conferencia de Reform por parte del cardiólogo Aseem Malhotra, quien levantó acusaciones infundadas respecto a que la vacuna contra el Covid podría estar relacionada con casos de cáncer en la familia real, lo que provocó una condena inmediata entre los expertos.

Contribuciones a la Desconfianza

Malhotra, asesor del escéptico Robert F. Kennedy, ha mantenido posturas cuestionables sobre las vacunas desde hace tiempo, argumentando erróneamente que estas representan un riesgo mayor que la propia enfermedad.

El presidente de Reform, David Bull, defendió a Malhotra como colaborador en la redacción de las políticas de salud del partido, señalando que el escepticismo sobre las vacunas parece ser un hilo común dentro de la agrupación.

Opiniones Divergentes

El líder de Reform en Kent, Linden Kemkaran, incluso sugirió una investigación sobre posibles vínculos entre las vacunas Covid y el cáncer, a pesar de la falta de pruebas científicas que respalden esta hipótesis.

Kemkaran ha declarado que Reform no teme abordar temas que otros consideran tabú y que un debate abierto es esencial.

Introduciendo Cuestionamientos

Jo Monk, líder del concejo de Worcestershire, admitió en una reunión que reconoce el valor de las vacunas en la prevención de enfermedades, pero se mostró indecisa respecto a ciertas inmunizaciones, lo que suscitó inquietudes entre sus colegas de oposición.

Su perspectiva, explicó, se basa en experiencias personales y en consultas con diversos profesionales de la medicina.

Desafíos a las Vacunas Tradicionales

El líder de Warwickshire, George Finch, también expresó sus dudas sobre la vacuna contra la varicela, sugiriendo que la enfermedad es “parte de la vida”. Esta postura va en contra del objetivo gubernamental de incluir la vacuna en el programa infantil para prevenir complicaciones severas.

Condición Crítica del NHS

Ahmed subrayó la gravedad de los comentarios emitidos por los líderes de Reform, advirtiendo que la desconfianza en la vacunación pone en riesgo a los más vulnerables y representa una amenaza significativa para el NHS, ya agobiado por la presión.

Con la emergencia de enfermedades como el sarampión en aumento, las autoridades de salud han comenzado campañas nacionales para incentivar la vacunación infantil.

Postura de Reform UK

Un portavoz del partido defendió que Reform UK apoya firmemente los programas de vacunación probados, advirtiendo que imponer una obediencia ciega a las vacunas sin cuestionarlas erosiona la confianza pública y facilita la diseminación de desinformación.