Rosenkrantz defiende la imparcialidad de la Corte en juicios clave, incluyendo el de Cristina Kirchner.

La Corte Suprema Refuerza Su Imparcialidad en Juicios de gran Impacto

La Corte Suprema de Justicia de Argentina reafirma su compromiso con la imparcialidad, especialmente en casos de alta relevancia como los que involucran a la expresidenta Cristina Kirchner. Así lo declaró el vicepresidente del Tribunal, Carlos Rosenkrantz, quien subrayó la importancia de un enfoque neutral en la justicia.

El vicepresidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, destacó la obligación de los miembros del Tribunal de permanecer neutrales en juicios de gran magnitud, como es el caso de los Cuadernos de las coimas, que enfrenta la exmandataria Cristina Kirchner. Este principio de imparcialidad es fundamental para el funcionamiento de la judicatura argentina.

El Rol Imparcial de los Jueces

Rosenkrantz enfatizó que como juez, no puede expresar preferencias sobre el desarrollo o los resultados de casos, ya sean de corrupción o relacionados con exfuncionarios. Aseguró que este enfoque es esencial para mantener la integridad del sistema judicial.

El Desempeño Judicial y los Casos Sensibles

Refiriéndose específicamente a los procesos que enfrenta la Dra. Cristina Fernández de Kirchner, como Hotesur y el Memorándum con Irán, el vicepresidente subrayó que el avance de estas causas depende enteramente de la decisión de los jueces competentes y los tribunales de superior jerarquía.

Preocupación por las Vacantes en la Justicia

A menos de un año de la salida de Juan Carlos Maqueda y tras más de cuatro años de la renuncia de Elena Highton de Nolasco, Rosenkrantz también expresó su inquietud por las vacantes en la Corte y el Poder Judicial de la Nación. La gestión actual todavía no designó nuevos jueces ni fiscales.

El Contexto del Gobierno de Javier Milei

Desde el inicio de la gestión de Javier Milei, más de 313 pliegos para cargos judiciales han quedado en el limbo, una situación que preocupa a los integrantes del máximo tribunal. A pesar de que el gobierno ha señalado la importancia de remitir estos pliegos, el avance ha sido escaso.

El Vaciamiento del Poder Judicial

La situación de vacantes es alarmante, con más del 32% de los puestos en el Poder Judicial aún sin cubrir. Este porcentaje podría aumentar debido a jubilaciones y renuncias inminentes.

Trabajo Pendiente en el Ministerio Público Fiscal

La crisis de vacantes es particularmente crítica en el ámbito del Ministerio Público Fiscal, donde se proyecta que para 2026 más del 47% de los cargos estarán desocupados. Estas vacantes no solo representan un desafío para la administración de justicia, sino que también se convierten en un punto de negociación entre el Gobierno y el Congreso.

Fuentes oficiales han indicado que, con la nueva conformación del Congreso, el envío de pliegos para cubrir estos cargos vacantes es una de las prioridades del Ejecutivo. Sin embargo, la inacción hasta ahora ha generado un clima de espera que afecta la eficacia del sistema judicial.