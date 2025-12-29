No hay ADN de terceros en la camioneta de Pedro Kreder

La angustiante búsqueda de Pedro Kreder y Juana Morales, desaparecidos desde el 11 de octubre, se adentra en un nuevo capítulo tras los recientes análisis forenses de su vehículo.

El misterio en torno a la desaparición de los jubilados Pedro Kreder (79) y Juana Morales (69) se profundiza luego de que las pruebas recogidas por la Policía Científica de su camioneta Toyota Hilux, encontrada el 17 de octubre en el cañadón de Visser, revelaran que no existían rastros de ADN de otras personas. Solo se logró obtener información genética de Kreder y Morales.

Resultados de Análisis Forenses

De acuerdo con informes obtenidos, la espera por los resultados en el Laboratorio Regional Forense se extendió durante 40 días. La escasez de muestras complicó el análisis exhaustivo, al que se abocaron los científicos forenses. Luego del cruce de datos, se concluyó que los únicos perfiles presentes son los de los jubilados.

Investigaciones y Búsqueda Intensiva

Una de las fuentes consultadas indicó: “No hay indicios que sugieran un crimen”, respaldando así que la investigación no muestra evidencia que apunte hacia un tercer involucrado. Hasta el momento, se sospecha que la pareja podría haberse perdido.

Operativos de Búsqueda en Marcha

Desde el primer momento, un amplio operativo fue establecido para localizar a los jubilados. El equipo, compuesto por profesionales y voluntarios, ha llevado a cabo búsquedas exhaustivas por tierra, mar y aire. Se utilizaron helicópteros, drones nocturnos y unidades de búsqueda especializadas, dedicándose más de 40 días a la tarea. Sin embargo, hasta ahora, los esfuerzos no han dado resultados positivos.

Recompensa por Información

Ante la ausencia de pistas, el Ministerio de Seguridad de la Nación ha establecido una recompensa de 10 millones de pesos para quienes proporcionen información que ayude a dar con el paradero de la pareja, distribuyendo cinco millones por cada una de las desapariciones.

¿Qué Sucederá Ahora?

La situación actual se presenta como un verdadero enigma. Con las búsquedas continuando y sin hallazgos concretos, la desesperación entre familiares y la comunidad se intensifica. La esperanza es encontrar cualquier indicio que pueda ayudar a resolver este caso que ha conmovido al país.