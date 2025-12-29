Empresas vinculadas al desastre de Grenfell siguen ganando contratos millonarios del gobierno

Las víctimas y sobrevivientes del devastador incendio en la torre de Grenfell claman por la terminación de contratos públicos a empresas implicadas en la tragedia. A pesar de las críticas, se ha revelado que algunas siguen recibiendo contratos millonarios.

Exigen la Investigación de Contratos Públicos

Un reciente análisis ha descubierto al menos 87 contratos en el sector público que involucran a empresas señaladas en el informe de la fase 2 sobre el incendio de Grenfell, realizado en septiembre de 2024. Esto ha generado preocupación entre los que siguen buscando justicia, más de ocho años después del fatal evento.

Comentarios de Líderes Políticos

Joe Powell, diputado del Partido Laborista y responsable del análisis, expresó: “Las familias de las víctimas, los sobrevivientes y nuestra comunidad aún luchan por justicia. Es inaceptable que se siga utilizando dinero público con empresas mencionadas en la investigación.”

Llamado a la Acción

Powell instó al gobierno a auditar urgentemente los contratos restantes con estas empresas, sugiriendo que se brinde guía bajo el Acta de Adquisiciones 2023 para evitar su uso por mala conducta pasada.

La Tragedia de Grenfell

El 14 de junio de 2017, un incendio devastador en la torre de Grenfell, en Londres, resultó en la muerte de 72 personas y dejó más de 70 heridos, marcando una de las peores catástrofes residenciales en el Reino Unido desde la Segunda Guerra Mundial.

Compromisos Políticos y Reversos

Inicialmente, el líder del partido laborista, Keir Starmer, prometió excluir a las empresas responsables de contratos públicos, pero el gobierno dio marcha atrás, citando preocupaciones de que esto pudiera afectar a investigaciones criminales en curso.

Las Empresas Implicadas en el Caso

Empresas como Rydon y Saint-Gobain están en el centro de la controversia. Rydon, principal contratista del proyecto de renovación, fue criticada por no considerar adecuadamente la seguridad contra incendios, confiando en subcontractores inexpertos.

Contratos Controversiales

La base de datos revela que Rydon tiene contratos que superan los £5.5 mil millones, a pesar de las críticas. Entre estos, contratos significativos con NHS que han generado preguntas sobre la responsabilidad pública.

Declaraciones de los Sobrevivientes

El grupo de sobrevivientes, Grenfell United, destacó como un profundo agravio permitir que las empresas cuestionadas continúen recibiendo fondos públicos. “La falta de consecuencias es un recordatorio doloroso de la justicia que aún está ausente,” afirmaron.

Revisiones de Contratos Necesarias

Powell ha enviado cartas a organizaciones como NHS, pidiendo revisiones de contratos con empresas involucradas en la tragedia, señalando que hasta que el proceso judicial criminal concluya, estas compañías no deberían beneficiarse de fondos públicos.

Responsabilidad Empresarial

Saint-Gobain, relacionada con la producción de aislamiento considerado peligroso, continúa teniendo contrato con Scottish Water. Su portavoz defiende la integridad de sus otras divisiones, alegando que no están vinculadas a los eventos de Grenfell.

Marco Legal Actual

El Artículo de Adquisiciones 2023 otorga a las autoridades locales y a los cuerpos de salud la capacidad de excluir proveedores por incumplimientos graves, pero Powell insiste en una aplicación más activa de esta normativa para proteger la seguridad pública.

Declaraciones del Gobierno

Un portavoz del gobierno subrayó el compromiso con las víctimas del incendio y la importancia de no prejudicar los procesos criminales, aunque se reevalúen los contratos en el futuro.