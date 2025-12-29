El Último Gran Pico del Año

La intensa ola de calor que invade Buenos Aires y varias regiones del país no cesará, dejando a su paso temperaturas que superan los umbrales de alerta durante los últimos días de diciembre.

El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una alerta naranja para la Ciudad de Buenos Aires este lunes, previendo temperaturas que oscilarán entre los 23° y los 35°. El cielo permanecerá de ligero a parcialmente nublado, pero el calor será el protagonista del día.

Impacto en la Salud

Según el SMN, las altas temperaturas pueden causar «efectos moderados a altos en la salud», resultando especialmente riesgosas para los grupos vulnerables, como personas mayores y niños.

Perspectivas Calurosas para la Ciudad

El martes promete ser aún más caluroso, con mínima de 26° y un máximo que alcanzará los 37°. Sin embargo, el miércoles 31 marcará el clímax de este fenómeno, con pronósticos de hasta 38°, convirtiéndolo en la primera ola de calor del verano.

Criterios para Definir una Ola de Calor

Para calificar oficialmente este evento como ola de calor, el SMN establece que deben superarse tres días consecutivos con mínimas mayores a 22° y máximas que excedan los 32.3°.

Un Respiro Temporal a la Vista

A pesar del calor extremo, se prevé que el inicio de 2026 traiga temperaturas más llevaderas, con mínimas de entre 16° y 17° desde el jueves 1 de enero hasta el sábado 3, y máximas que rondarán entre los 28° y 30°.

Alerte Amarilla para Otras Regiones

El calor también afectará al Conurbano y al norte de la provincia de Buenos Aires, donde rige una alerta amarilla por temperaturas extremas. Otras provincias, como Entre Ríos, Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza y Neuquén, también son objeto de advertencias similares.

Para estos lugares, el SMN advierte que las temperaturas pueden provocar «efectos leves a moderados en la salud», de nuevo resaltando el riesgo para grupos de riesgo, como niños y ancianos con patologías crónicas.

Alertas de Tormentas Fuertes

Además, también ha sido emitida una alerta amarilla por tormentas intensas para el lunes en diversos puntos del país, que incluyen Misiones, Corrientes, Chaco, Formosa, Salta, Jujuy, Tucumán, y más.

Condiciones en Tierra del Fuego

Por otro lado, en la región de Tierra del Fuego, se ha emitido una advertencia amarilla debido a lluvias fuertes, que contrastan con el calor que caracteriza a gran parte del país.