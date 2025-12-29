El Gobierno se toma un receso por fin de año mientras acelera aumento salarial para altos funcionarios

El Gobierno argentino se encuentra en un receso hasta el 5 de enero, luego de aprobar el Presupuesto 2026. En este contexto, se anticipa un decreto que marcará el primer aumento salarial para el alto funcionariado bajo la gestión de Javier Milei, una respuesta a un antiguo reclamo del gabinete que busca retener talento técnico en el Estado.

Un Impulso Necesario para el Alto Funcionariado

Antes del brindis navideño convocado por el presidente en Olivos, surgieron expectativas sobre un ajuste salarial que busca equilibrar las diferencias entre altos funcionarios y personal con menores ingresos. Un ministro mencionó la preocupación por la fuga de técnicos del Estado debido a los desfasajes salariales.

Detalles del Aumento y su Implementación

Actualmente, los ministros ganan alrededor de 3 millones de pesos, mientras que algunos secretarios perciben ingresos apenas superiores a 2 millones de pesos, similar a lo que podría cobrar un trabajador bancario. Se prevé que el aumento alcance entre el 60% y el 100%, distribuyéndose en tres tramos para gestionar el posible descontento social.

Medidas para Retener a los Profesionales Clave

La falta de aumentos ha llevado a algunos funcionarios a trasladarse a empresas estatales como YPF o Correos, donde los salarios son más atractivos. Fuentes del gobierno afirmaron que es fundamental implementar esta enmienda, bajo la supervisión del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, dirigido por Federico Sturzenegger.

Un Receso Estratégico en la Agenda Ejecutiva

A medida que se acerca el fin de año, algunos ministros ya han planeado viajes al exterior. Mariano Cuneo Libarona, Ministro de Justicia, tiene programado un viaje a Alemania para finalizar su tesis doctoral. Otros miembros del gabinete también aprovecharán este receso para desconectar, mientras algunos funcionarios, como el nuevo Ministro del Interior, Diego Santilli, podrían tomarse un fin de semana de descanso adicional.

Flexibilización en los Viajes del Gabinete

A diferencia de anteriores períodos, Milei ha relajado la sugerencia de que sus colaboradores eviten viajar al exterior. Sin embargo, los altos funcionarios han optado por mantener un perfil bajo respecto a sus destinos vacacionales.

Continuidad en Áreas Clave

Durante esta breve pausa, algunas áreas continuarán con su trabajo habitual, como el Ministerio de Comunicación, bajo la dirección de Javier Lanari, y el Ministerio del Interior. No se prevén reuniones del «mesa política» del Ejecutivo hasta el próximo año.

Planes Futuros y Viajes Internacionales

El presidente Milei canceló una visita a La Rioja programada para el 30 de diciembre, pero tiene planeado asistir al Foro Económico Mundial en Davos el 18 o 19 de enero. Además, se espera que el partido de Milei inaugure una nueva sede en el centro de Buenos Aires a inicios de 2026.