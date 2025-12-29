Última hora: Temporal en Valencia y Murcia | Encuentran el cuerpo del motorista arrastrado en Íllora (Granada)

Las previsiones para este lunes indican lluvias, tormentas y hasta granizo en algunos sectores, aunque la borrasca que causó estragos durante el fin de semana comienza a alejarse, llevando a la Agencia Estatal de Meteorología a reducir el nivel de alerta a amarillo.

La Borrasca Deja Huella en Málaga y Andalucía

Tras un intenso fin de semana, la borrasca ha ocasionado devastación en la provincia de Málaga, donde se han reportado inundaciones y la desaparición de dos personas. Se ha encontrado el cuerpo de uno de ellos y las tareas de búsqueda continúan para localizar al segundo.

Impacto en Otras Regiones

El domingo, las zonas más afectadas fueron la Región de Murcia y partes de Valencia, donde se enviaron alertas a la población. En Murcia, se registraron más de 200 litros de lluvia en 12 horas, mientras que Valencia experimentó acumulaciones similares, lo que llevó a activar el nivel rojo de alerta en distintas zonas a lo largo del fin de semana.

El Pronóstico del Lunes: Alerta Amarilla

Para hoy, se mantienen active los avisos de lluvias, pero en un nivel amarillo, que indica un riesgo moderado. Esto incluye áreas del litoral de Valencia, Castellón y algunas partes de las Islas Baleares.

Pronóstico Actual

A pesar de la disminución de la borrasca, se esperan precipitaciones intensas en la Comunidad Valenciana. Las lluvias podrían ser fuertes en algunos sectores, pero las condiciones mejorarán hacia el anticiclón.

Los Equipos de Emergencia Actúan

En Valencia, los bomberos y equipos de emergencia están trabajando arduamente para limpiar las áreas afectadas. Han recibido más de 230 avisos por inundaciones en las últimas horas y continuarán con la asistencia a la población afectada.

Desbordamientos y Cortes de Carreteras

El desbordamiento del barranco de Barxeta en Carcaixent ha generado inundaciones en la región. Además, según la Dirección General de Tráfico, diversas vías permanecen cerradas o restringidas a causa de las inclemencias climáticas, lo que podría afectar los desplazamientos durante el día.

Meteorología en Andalucía: Mejoras a la Vista

En Andalucía, se ha levantado la alerta por fenómenos adversos. Sin embargo, se anticipa que se mantenga el aviso amarillo en Almería por lluvias en las próximas horas, mientras se ejecutan labores de limpieza y recuperación en zonas afectadas como Cártama y Málaga.

Advertencias sobre la Nieve

Por otro lado, en algunas regiones, se mantienen cerradas tantas como doce carreteras debido a la nieve y la lluvia, y se recomienda a los conductores revisar el estado de las rutas antes de viajar.