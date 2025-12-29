Trump y Netanyahu se reunirán en Mar-a-Lago para avanzar en el complicado segundo fase del alto el fuego en Gaza

El presidente de EE.UU., Donald Trump, se reunirá con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, para revitalizar las negociaciones por un alto al fuego en Gaza, en un momento crítico para el proceso.

Un Encuentro en Mar-a-Lago

La esperada reunión se llevará a cabo el lunes en la residencia de Trump en Florida. El presidente tiene la intención de aprovechar su relación cercana con Netanyahu para tratar de acelerar el proceso de paz, que ha enfrentado obstáculos en la última fase.

Progreso Estancado en el Alto al Fuego

A pesar de que el alto al fuego entre Israel y Hamas se ha mantenido mayormente, las tensiones han aumentado. Ambas partes se acusan mutuamente de violaciones al acuerdo, aunque la mayor presión internacional recae sobre Tel Aviv. Además, existen divergencias entre Estados Unidos, Israel y naciones árabes sobre el camino a seguir.

¿Qué Implica la Segunda Fase del Plan?

La segunda fase del plan, que busca estabilizar Gaza, es considerablemente más compleja. Inició en octubre, coincidiendo con el segundo aniversario del ataque liderado por Hamas el 7 de octubre. Este plan incluye 20 puntos ya aprobados por el Consejo de Seguridad de la ONU y busca poner fin al dominio de Hamas.

Reestructuración Diplomática y Humanitaria

Una de las propuestas clave es la creación de un Gaza desmilitarizado, bajo la supervisión de un grupo denominado ‘Junta de Paz’, presidido por Trump. Bajo este esquema, se formaría un comité “tecnocrático y apolítico” para gestionar los asuntos diarios de Gaza.

Desafíos Potenciales

El plan también sugiere normalizar relaciones entre Israel y el mundo árabe y explorar un camino hacia la independencia palestina. Sin embargo, hay complicadas cuestiones logísticas y humanitarias que resolver, como la reconstrucción de Gaza, el desarme de Hamas y la implementación de una fuerza de estabilización internacional.

Expectativas para la Junta de Paz

La ‘Junta de Paz’ supervisará la reconstrucción de Gaza bajo un mandato renovable de la ONU de dos años. Se espera que sus miembros sean nombrados a finales de este año, y podrían ser anunciados tras la reunión de lunes, aunque esto podría posponerse hasta el próximo mes.

Un Encuentro Histórico

Este encuentro entre Trump y Netanyahu marca la primera reunión en persona desde que el presidente estadounidense visitó Israel en octubre, cuando se iniciaron las negociaciones por el alto al fuego. Netanyahu, quien ha sido un aliado constante de Trump, ya había visitado Mar-a-Lago en ocasiones anteriores, lo que subraya la fuerte conexión entre ambos líderes.