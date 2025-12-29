El PRO reafirma que el acuerdo de Auditoría con LLA y el kirchnerismo ya estaba sellado

El bloque de diputados del PRO, liderado por Cristian Ritondo, se pronunció nuevamente sobre el acuerdo cerrado entre La Libertad Avanza, el kirchnerismo y el espacio de Innovación Federal para ocupar tres cargos en la Auditoría General de la Nación (AGN).

“El pacto ya estaba concretado”, manifestó el PRO en un comunicado, subrayando que estas fuerzas contaban con la mayoría necesaria para avanzar en la votación y aprobar las designaciones.

Detalles del Acuerdo y su Desarrollo

Según informaron desde el PRO, “el desenlace estaba decidido desde un inicio y no dependía de la presencia ni del voto del bloque”. Esto se produce en un contexto donde se había especulado sobre una posible colaboración del PRO para facilitar las designaciones de Rita Mónica Almada de La Libertad Avanza; Juan Ignacio Forlón por Unión por la Patria; y Pamela Calletti por Salta.

Retiro del PRO y Cuestionamientos Legales

El comunicado del PRO aclara que “nuestro retiro del recinto no fue para facilitar la votación, sino para no legitimar un procedimiento claramente inconstitucional”. Se referían a una votación que se llevó a cabo “de madrugada, sin la debida transparencia y tratando un asunto que no estaba en agenda, lo cual viola el artículo 63 de la Constitución Nacional”.

Acciones Judiciales por Inconstitucionalidad

Días atrás, Ritondo presentó ante la justicia un pedido para anular las designaciones de la AGN. En su recurso de amparo, detalló cómo se desarrollaron los acontecimientos aquella noche, denunciando que el diputado libertario Gabriel Bornoroni tomó la palabra sin especificar la moción ni pedir un apartamiento del reglamento, dando lugar a que la Cámara avanzara en la designación de las autoridades.

Argumentos Jurídicos en el Recurso

“Cuando se violan las normas fundamentales para la designación de miembros de la AGN, se menoscaba la participación de un integrante de un cuerpo colegiado, resultando en una inconstitucionalidad que debe ser reconocida judicialmente”, argumentó Ritondo.