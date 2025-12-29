Nuevo programa de Kathy Hochul mejora el acceso a la salud para migrantes en Nueva York

Nueva Ley en Nueva York: Mejora en el Acceso a la Salud para Todos
La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ha firmado una nueva legislación que promete revolucionar el acceso a la atención médica al ofrecer asistencia lingüística a todos los pacientes, incluidos los migrantes. Esta medida busca eliminar las barreras de comunicación y asegurar que cada persona reciba la atención que merece.
La gobernadora Hochul anunció esta importante ley, que se prevé beneficiará a millones de neoyorquinos. En el estado, más de 4,5 millones de migrantes representan aproximadamente el 23,1% de la población, reafirmando la necesidad de medidas inclusivas en el sector salud.
La Nueva Medida y Sus Implicaciones
“Todas las personas merecen el derecho a una atención médica accesible, sin barreras lingüísticas que les impidan acceder a los servicios que necesitan”, afirmó Hochul. La implementación de esta legislación asegurará que todos los neoyorquinos, sin importar su lengua materna, reciban un trato digno y de calidad.
Requisitos para Hospitales
Los hospitales del estado deberán implementar un programa de asistencia lingüística, que incluirá:
Protecciones para Pacientes Migrantes
La ley vigente garantiza el acceso a la atención médica sin importar el estatus migratorio del paciente. Además, se exige que los proveedores establezcan protocolos para proteger la confidencialidad de la información del paciente. No se puede denegar atención médica en función de si una persona está documentada o no.
Opciones de Medicaid y Atención Médica de Emergencia
Los migrantes indocumentados también tienen la posibilidad de solicitar cobertura de Medicaid en casos de emergencias médicas. Para ello, deben cumplir con ciertos requisitos, incluyendo la presentación de documentos de identidad, ingresos y residencia en el estado.
Por su parte, la ciudad de Nueva York ofrece servicios gratuitos o de bajo costo a aquellos inmigrantes que no cuentan con un seguro médico a través del programa NYC Care, donde pueden inscribirse fácilmente.