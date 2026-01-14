La Falda da inicio a su emocionante temporada de verano 2026: Recitales, actividades familiares y magia bajo las estrellas

La Falda da la bienvenida a la temporada estival con una variada programación repleta de música, teatro, actividades culturales y deportivas, pensadas para disfrutar con amigos y familia. ¡No te lo puedes perder!

Planifica tus Noches Estrelladas en La Falda

Uno de los principales atractivos será La Falda Bajo las Estrellas, un evento que promete deslumbrar a locales y visitantes. Este año contará con dos escenarios sobre la Av. Edén, ampliando la oferta de entretenimiento.

El primer escenario estará situado entre Diagonal San Martín y Av. Edén, mientras que el segundo se establecerá en el área de Descanso Edén, ofreciendo una experiencia más completa y diversa. Destacan en la programación artistas como Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale el 25 de enero, además de otros talentos locales como Banda 21 el 15 de febrero.

Aventuras Musicales y Gastronómicas

Disfruta de las Noches de Música y Food Truck en el Escenario Av. Edén 1400, donde podrás saborear platos deliciosos mientras disfrutas de shows en vivo. Estas noches serán los días 16, 17 y 18 de enero, y el 7, 8 y 9 de febrero.

El Auditorio Municipal “Carlos Gardel” presentará un variado repertorio musical, donde grandes artistas como Abel Pintos y La Pepa Brizuela encabezan la lista de espectáculos para este verano.

Teatro y Risas para Todos

El Teatro Edén también jugará un papel fundamental, ofreciendo una programación de comedias y obras familiares que incluyen a figuras reconocidas como Claribel Medina y Rodolfo Ranni.

Los amantes del humor disfrutarán de las presentaciones de Gladys Florimonte y otros comediantes destacados, asegurando momentos de risas a lo largo de la temporada.

Además de estos eventos, se llevarán a cabo distintas actividades culturales como ferias de manualistas, milongas y eventos en la plaza, enriqueciendo la experiencia de quienes visitan La Falda.

Deportes y Naturaleza en Plena Acción

El ámbito deportivo también está presente, con actividades como La Falda en Bici, caminatas y sesiones de yoga en la plaza, aptas para todos los públicos que buscan una vida activa durante el verano.

Con una agenda llena de eventos gratuitos y espectáculos, La Falda se posiciona como un destino atractivo para este verano 2026. Culminará el 22 de febrero con la esperada Maratón Nocturna, prometiendo una clausura emocionante.