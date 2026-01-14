Epuyén declara emergencia por incendios que devastaron 12 mil hectáreas

Los incendios forestales que asolan Epuyén han llevado al Consejo Deliberante a declarar una catástrofe que abarca múltiples áreas, dando lugar a acciones urgentes para combatir el fuego y ayudar a los afectados.

El fuego no da tregua en Epuyén, donde más de 12 mil hectáreas han sido consumidas por las llamas. Ante esta situación alarmante, el Consejo Deliberante local ha declarado la emergencia ígnea, social, ambiental y sanitaria. Esta medida habilita al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar decisiones extraordinarias, como la contratación directa de servicios y la búsqueda de ayuda económica del Gobierno Nacional y Provincial.

Incendios: Situación Actual y Pronóstico

A lo largo de las laderas que rodean el Lago Epuyén, especialmente cerca de Puerto Bonito, los incendios se han intensificado, alimentados por vientos de hasta 40 km/h. Aunque se esperan lluvias leves para el miércoles, las ráfagas de viento que podrían alcanzar los 50 km/h mantienen alta la alerta en la región.

Impacto en la Comunidad y el Medio Ambiente

Las llamas han dejado su huella: al menos 24 viviendas han sido destruidas y ocho personas evacuadas. Entre los afectados, se ha reportado a un brigadista en estado crítico que requiere atención médica especializada. El daño ambiental es considerable, con reservas naturales y hábitats de especies autóctonas en riesgo, y la temporada turística, esencial para la economía local, casi paralizada.

Acciones de Emergencia en el Parque Nacional Los Alerces

Más de 200 personas participan en las labores de combate en el Parque Nacional Los Alerces, incluidas fuerzas del Ejército Argentino y brigadistas de otras provincias y de Palena, Chile. Se están llevando a cabo esfuerzos significativos para contener el fuego, aunque aún no se han registrado evacuaciones ni pérdidas de viviendas en esta área.

Recursos y Ayuda Local

La ordenanza de emergencia permite destinar fondos para la reconstrucción de casas, recuperación ambiental y apoyo a la comunidad afectada. Estas medidas son vitales para ayudar a las familias damnificadas y restaurar la vida en la región.

Compromiso Nacional y Presencia de Autoridades

El diputado nacional Juan Pablo Luque ha propuesto declarar la Emergencia Ígnea, Ambiental y Socioeconómica en la Patagonia, lo que facilitaría el acceso a fondos del Tesoro Nacional. Además, la vicepresidenta Victoria Villarruel ha visitado Epuyén para evaluar la situación de los frentes de fuego y coordinar esfuerzos con brigadistas y autoridades provinciales.

Desde el inicio del incendio el 5 de enero en Puerto Patriada, la situación ha escalado rápidamente, arrasando áreas críticas y causando estragos en viviendas y el sector turístico.

Evaluación de Riesgos y Prevención Futura

A pesar de las lluvias recientes, expertos advierten que son insuficientes para controlar las llamas y que se requiere una lluvia sostenida para mitigar el riesgo de reinicios de focos de fuego subterráneos. La sequía y los fuertes vientos continúan representando un peligro extremo en la región cordillerana.

Las autoridades locales, provinciales y nacionales permanecen en un estado de alerta máxima, llevando a cabo un monitoreo constante y coordinando esfuerzos para proteger las viviendas y reservas naturales.