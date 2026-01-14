Oro supera récord y desplaza a Bitcoin en un índice crucial

El oro se dispara y alcanza máximos históricos, afirmándose como el activo refugio preferido en tiempos de incertidumbre económica, mientras que Bitcoin enfrenta importantes desafíos en el mercado.

En la jornada de hoy, el oro vio un notable incremento en su cotización, superando los u$s4.600 por onza y alcanzando un máximo de u$s4.629 en la sesión anterior. Este repunte se debe a las crecientes tensiones geopolíticas y a la incertidumbre monetaria que han llevado a los inversores a optar por este metal precioso como un refugio seguro.

En contraposición, Bitcoin se encuentra en una fase de corrección significativa, cotizando actualmente alrededor de u$s91.500, lo que representa un descenso del 26% frente a su récord anterior de aproximadamente u$s124.500.

El Oro, Activo Refugio Preferido

Según análisis técnicos, el oro rompió resistencias de largo plazo el pasado 5 de enero, confirmando una tendencia alcista sostenida que ha fortalecido su posición en el mercado. Expertos del sector subrayan que mientras el oro está en pleno crecimiento, Bitcoin atraviesa un ciclo volátil, con señales de consolidación que podrían anticipar un futuro repunte.

El oro presenta un rendimiento destacable frente a Bitcoin en un contexto de mercado turbulento.

Indicadores de Mercado: La Comparativa entre Bitcoin y Oro

Un índice conocido como puntaje Z (Z-Score) pone de manifiesto la relación histórica entre el rendimiento de ambos activos. Actualmente, BTC se encuentra en un punto de infravaloración frente al oro, un indicador que en el pasado ha precedido a cambios significativos en la tendencia del mercado de criptomonedas. Esto desafía la narrativa de Bitcoin como «oro digital», que ha sido defendida por muchos en la comunidad cripto durante años.

La Nueva Alternativa Financiera: ETFs que Unen Oro y Bitcoin

A pesar de las diferencias en su desempeño, Bitcoin y el oro ahora están disponibles en un nuevo vehículo de inversión. El ETP BOLD de 21Shares, una innovadora opción financiera lanzada en la Bolsa de Valores de Londres, combina ambos activos en un solo producto. Este ETF está diseñado para ofrecer exposición física tanto a Bitcoin como al oro, ajustando el riesgo para lograr rendimientos similares a los de la criptomoneda, pero con menor volatilidad.

Desde su lanzamiento en Suiza en abril de 2022, el ETP BOLD ha mostrado un rendimiento impresionante, alcanzando un 122,5% de crecimiento en libras esterlinas a finales de 2025, superando tanto al oro como a Bitcoin como activos individuales.

Russell Barlow, CEO de 21Shares, menciona que la propuesta busca diversificar las opciones de inversión de los minoristas británicos en un entorno donde la demanda por alternativas innovadoras va en aumento. El nuevo ETF no solo amplía el horizonte inversor en el Reino Unido, sino que simboliza una transformación cultural en los mercados financieros, mostrando cómo las criptomonedas están comenzando a integrarse en productos regulados y convencionales junto a activos tradicionales como el oro.