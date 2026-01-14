Maia Reficco desmiente rumores de romance con Franco Colapinto

La chispa entre la actriz Maia Reficco y el piloto de Fórmula 1 Franco Colapinto ha enloquecido las redes sociales. Tras la publicación de una foto en Instagram, muchos se preguntan si hay más que una amistad entre ellos.

En los últimos días, la relación entre Maia Reficco y Franco Colapinto ha captado la atención del público. El piloto argentino compartió una galería de imágenes en Instagram donde la actriz apareció en primer plano con su casco, desatando especulaciones sobre un posible romance. Además, un intercambio de comentarios entre ambos en las redes sociales alimentó las habladurías.

Clarificando la situación

Para despejar dudas, la propia Maia recurrió a su amigo y periodista Fede Popgold, quien comentó sobre su situación en el programa de streaming Resu en vivo (Resumido). Según sus declaraciones, Maia y Franco tienen amigos en común y se conocieron recientemente, pero la actriz se encuentra soltera. “Están empezando a conocerse”, aseguró Popgold.

La foto de Maia compartida por Franco en redes sociales

(Foto: Instagram @francocolapinto)



Amistad en crecimiento

Popgold explicó que el vínculo se fortalece por un círculo de amistades compartidas y encuentros que tuvieron durante las vacaciones en Buenos Aires y Punta del Este. El periodista también confirmó que “tienen muy buena onda”, aunque evitó especular sobre el futuro de esta relación en etapas iniciales.

El desafío de la distancia

Uno de los obstáculos que enfrentan Maia y Franco son las distancias generadas por sus respectivas carreras. Según Popgold, la actriz viajará en breve al exterior para iniciar el rodaje de una película, lo que complica la posibilidad de consolidar una relación formal. “Por eso él comparte fotos de ella”, añadió el periodista, restando dramatismo a los rumores que han circulado.

Interacciones entre Franco y Maia en redes

(Foto: Captura de pantalla de Instagram @francolapinto)



Un vistazo a Maia Reficco

Maia, nacida el 14 de julio de 2000 en Boston, proviene de una familia compuesta por un padre académico y una madre cantautora de tango. Desde temprana edad mostró interés por el arte, aprendiendo a tocar varios instrumentos.

Un ascenso meteórico

Su carrera despegó cuando fue elegida protagonista de Kally’s Mashup, la exitosa serie de Nickelodeon Latinoamérica. A partir de allí, logró un espacio en Broadway y en producciones de HBO y Netflix, consolidándose como una figura relevante en el mundo del entretenimiento.

Maia Reficco, una figura en ascenso en la actuación y la música



Mientras tanto, el interés por el vínculo entre Maia y Franco sigue creciendo, y el público está ansioso por conocer cómo se desarrollará esta amistad en el futuro.