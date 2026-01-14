La IGJ Desmiente la Mudanza de la Sede Legal de la AFA a Provincia

La Inspección General de Justicia (IGJ) está evaluando la respuesta de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a las exigencias de aclaraciones sobre sus balances desde 2017, anunciaron oficialmente.

El titular de la IGJ, Daniel Vítolo, informó que hasta el 20 de enero se decidirá si aprueba o rechaza la documentación presentada por la AFA. En caso de no estar conforme, se solicitarán más explicaciones.

Mudanza de la Sede Legal: ¿Autorizada o No?

Vítolo aclaró que la IGJ nunca concedió autorización para el traslado de la sede legal de la AFA de Viamonte a Pilar. Además, aseguró que la asamblea que determinó este cambio tampoco fue aprobada por el organismo.

Aclaraciones Necesarias

Si la respuesta de la AFA resulta insatisfactoria, la IGJ podría llevar a cabo acciones más severas, incluyendo la designación de un veedor o multas por incumplimiento.

Críticas y Desvíos

El funcionario señaló que las críticas hacia la IGJ son intentos de desviar la atención de las indagaciones judiciales que enfrentan los principales directivos de la AFA. Rechazó las afirmaciones de que su gestión hayan sido negligentes en el monitoreo de la entidad deportiva.

Informes Contables Impugnados

La IGJ ha demandado aclaraciones sobre partidas que suman 111 millones de dólares en las cuentas de la AFA de los últimos cuatro años, subrayando inconsistencias serias.

Vínculos con la Legislación y la Gestión Administrativa

Según Vítolo, no existe un permiso oficial para la transferencia de jurisdicción del control a la provincia de Buenos Aires. Además, precisó que la IGJ solo tiene la responsabilidad de controlar la legalidad formal y no de aprobar balances.

Respaldo de la AFA a su Proceder

En respuesta, la AFA niega cualquier irregularidad y sostiene que la IGJ aplica una presión indebida, descalificando a la entidad sin fundamento. Aseguran que solo se notificó de manera adecuada en un único caso, argumentando que el resto de las observaciones no fueron comunicadas conforme a la normativa vigente.

Compromisos Futuros y Respuestas Inminentes

Pronto se presentarán auditores que ofrecerán detalles sobre los balances recientes, en medio de un clima de tensiones que ha mantenido a la AFA en el ojo del huracán. Las explicaciones sobre los balances previos serán un punto clave en esta crisis de confianza.

El próximo 15 de enero se espera un desfile de contadores para abordar las cifras que rodean a la AFA, y la IGJ tiene un claro objetivo: exigir claridad sobre el uso de los fondos que han causado sospechas.